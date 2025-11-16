台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場
〔記者楊綿傑／台北報導〕日前有自稱台大大氣系網友匿名在社群平台打賭，台北市在鳳凰颱風襲台期間會放颱風假，若預測失準將於今天中午12時在傅鐘前發放300份雞排加珍奶，引發討論。傅鐘今天清晨起陸續累積數百人排隊，形成難得奇觀，不過時限一到，並未有任何人到場實踐諾言，有台大同學認為，民眾應該加強媒體識讀能力。
自稱台大大氣學生賭上大氣系招牌，賭台北市會放至少2天假，否則在校園內發雞排，但後續台北市1天颱風假都沒放，網友都敲碗要準備領雞排，雖然後續不斷有匿名貼文，將發放時間、地點、內容一改再改，但仍不改想要領雞排民眾的熱情，最早現身排隊者清晨6時就抵達現場，至接近中午時間，已累積數百名民眾，將傅鐘區域圍繞好幾圈，還延伸到椰林大道方向，校方甚至出動駐衛警維持秩序。
但中午12時一到，並未有任何發放雞排行動發生，排在最前面的幾位民眾還引頸期盼。首位清晨6點左右的民眾，稱是要挺台大人的guts而來，如果真的有發，會再加碼發25份雞排加啤酒；另位7點到的民眾則似乎很傻眼，對爽約一事氣憤到說不出話；還有從新店結伴而來，上午8時就抵達排隊的2位青年，坦言心情有點躁；1位並未排隊，在場觀察的台大學生則認為，賭約在網路及媒體流傳下迅速發酵，民眾媒體識讀的能力值得思考。
傅鐘人潮聚集，也讓許多校園訪客及規劃拍畢業照的學生，難以接近，造成不便。直至過了12點，仍有許多人不放棄等到中午12時半，才逐漸散去，過程中有不少民眾批評「這都騙人的」、「台大學生沒膽出來面對」，結束這場眾所關注的賭局。
相關新聞請見︰
雞排沒來飲料先到！台大地理系校友「請喝350杯手搖」霸氣救場
台大雞排之亂數百人今遭放鳥 自稱「大氣系」網友宣布明發放遭炎上
更多自由時報報導
台大生預測颱風假失準要發雞排 男嗆「掃射你們這群乞丐」慘了
立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品
彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載
館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金
其他人也在看
說好的雞排呢？自稱大氣系網友匿名道歉「不是台大學生，只是想發洩情緒」 網疑貼文真實性
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導日前鳳凰颱風來襲時，一名自稱「台大大氣系」的匿名網友預測放假失準，在臉書社群表示將於今（16）日在台大發放300份雞排與...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
台大大氣系放鳥！地理系學長霸氣喊「我們出300杯手搖」 丘森茶室證實了
日前鳳凰颱風襲台，有一名自稱是台大大氣系的網友預測「台北至少放2天颱風假」，且發下豪語「少1天我請100份雞排加波霸奶茶」，不過又在颱風離開後改口「真的沒錢了」，雞排300份仍會發，但飲料只有100份。然而，今（16）日12時就是該名網友說要發放的日子，不過民眾抵達領取地時承諾的雞排與飲料卻未出現。對此，地理系學長霸氣喊話「我們出300杯手搖」，且該手搖飲店家「丘森茶室」也證實了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
快訊／等不到雞排？「台大大氣系」傳明日分批發放 領取地點、時段曝
自稱台大大氣系的網友日前發文預測台北市11月12日至14日將因鳳凰颱風放假兩天，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶。然而，今（16）日中午12時，原PO承諾的雞排與飲料卻未出現。稍早，臉書社團「黑特帝大」流出一則以「台大大氣系」名義發布最新說明，宣布活動將改至明日分批發放。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
改明天發雞排？台大大氣系放鴿子 一堆人苦等落空：好失望
一名自稱台大大氣系學生的網友日前在臉書社團發文豪言，預測台北市11月12日至14日將因鳳凰颱風放假兩天，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶。然而，今（16）日中午12時，原PO承諾的雞排與飲料卻未出現。網路上有網友指出，該活動疑似改至11月17日才發放。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
新竹城市馬拉松今登場！1萬3700名跑者穿梭風城 肯亞選手「霸榜」成最大贏家
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導新竹城市馬拉松今（16）日登場，有逾萬名跑者共襄盛舉，更刷新歷屆報名紀錄，路線穿越新竹市區及多處城市地標，展現風城獨...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
63歲楊紫瓊「中空禮服」秀美胸辣翻 網見裙襬卻歪樓笑瘋：滷牛肚
63歲女星楊紫瓊有著豐富的演出經驗，精湛演技更曾榮獲多項國際獎項，近來，掀起關注的是楊紫瓊出席宣傳活動的造型，浮誇禮服讓網友集體歪樓，笑說一度看成「滷牛肚」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賭颱風假翻車！大氣系學生「雞排祭品文」放鳥400人 台大回應了
近日網路社群出現自稱台灣大學師生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由，承諾今（16）日於校園內發送雞排與珍珠奶茶，清晨6時就有有民眾到現場排隊，到中午已有約400人排隊，但卻遲遲未見原PO現身，最後沒人到場發雞排，大批民眾撲空。對此，台大特別發布聲明表示， 相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影......風傳媒 ・ 7 小時前
市值200萬! 蘇澳電信行"手機櫃"被漂走 3天後附近尋獲
社會中心／黃富溢 宜蘭報導鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，災情相當慘重。其中有一家電信行的手機櫃也變成漂漂櫃，業者當下找不到還報警，以為被人偷了。沒想到三天後，在附近一處加油站的自助洗車處，發現了櫃子，70支價值近兩百萬的手機，全部失而復得。民視 ・ 1 天前
驚悚影像曝！7旬翁「把待轉區8機車當保齡球瓶撞」 女子速縮腳險遭輾
高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路16日傍晚發生多傷車禍，一輛白色轎車下橋右轉時與直行機車碰撞，失控衝入待轉區，連撞8輛機車，共造成9人送醫，其中一名傷者搶救後宣告不治。警方表示，73歲陳姓轎車駕駛無酒駕情事，目前汽車陳姓駕駛已依過失致死逮捕並後續移送橋頭地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 5 小時前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 4 小時前
發雞排跳票「放鳥400人」引眾怒！台大發聲：應理性明辨網路訊息 地理系學生出手救援
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導先前受到鳳凰颱風擾台，一名自稱「台大大氣系」的學生在社群表示，預測鳳凰將讓台北放假2天，還喊話若沒放將發放300份雞排...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
洪水沖走70支手機！ 宜電信行老闆發愛心餐意外尋回
鳳凰颱風重創宜蘭縣蘇澳鎮，導致淹水災情相當慘重，在宜蘭縣蘇澳鎮一間電信門市內的手機，也因為洪水襲擊，導致存放在裡面的70支手機全都被沖走，沒想到竟在漂流3天後(14)日全數尋回，讓老闆又驚又喜。因為無...華視 ・ 1 天前
TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待
娛樂中心／李筱舲報導韓國大勢女團TWICE將於本月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，這也是TWICE出道以來首次以完全體來台開唱。今年適逢出道滿十週年的TWICE，不僅將帶來歷年經典曲目與最新作品，也要讓台灣粉絲近距離感受團體十年累積的音樂魅力與舞台能量。民視 ・ 9 小時前
《國際經濟》大賣空本尊 關閉旗下避險基金
【時報-台北電】曾精準預測2008年美國次貸危機、電影《大賣空》原型的投資名人貝瑞（Michael Burry），近期因大規模做空輝達與Palantir而引發熱議。他13日丟出重磅消息表示，已註銷旗下避險基金Scion Asset Management，並預告將在25日發布重大消息。 貝瑞聲稱，已在10日終止旗下避險基金Scion Asset Management在美國證券交易委員會（SEC）的註冊。他在10月底給投資者的信中就說明，打算關閉基金與返還投資人資金的安排。市場猜測，撤銷SEC登記可能代表打算以家族辦公室方式管理資產，但也有人認為，貝瑞可能藉此擺脫傳統監管框架，創建新的獨立平台，直接分享投資觀點。 這位「大賣空」本尊於X平台曬出截圖並配文，預告「將於11月25日迎來更好的事」，暗示屆時釋出重大消息，再次引起市場高度關注。 月初貝瑞旗下基金買入名目價值約9.12億美元的Palantir看跌期權，及約1.87億美元的輝達看跌期權，被媒體解讀為「重金押注做空AI概念股」，此舉曾導致這兩家公司股價重挫。但貝瑞隨後在X平台闢謠，指稱9.12億美元只是SEC文件中按標的股票市值計算的「時報資訊 ・ 1 天前
吃火鍋30年沒發現！「撈清湯靠1動作」爽分湯料 全網驚呆：從沒想過
社群平台Threads近來成為許多年輕人分享生活小祕訣的基地，常常一則看似平凡的技巧就能引發瘋傳。一名網友進日就分享吃小火鍋「撈清湯」秘訣，只要2步驟就能瞬間分離湯與料，掀起大批網友震驚直呼「原來能這樣用」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不捨老牛遭拖行受傷 善心人士買下送台南「養老」
民視新聞／綜合報導日前在南投有一隻老牛，被民眾拍到被飼主綁在小貨車後面拖行，跟不上速度，腳也因此受傷，有不少網友就很心疼老牛的遭遇，更擔心牠會不會被宰殺。還好最後有善心人士出手，幫忙老牛入籍到台南，未來在老牛之家頤養天年。上了年紀的黃牛，被大貨車載到台南的老牛之家，一開始牠還在車上，堅持不願意下車。大家好說歹說，還用食物來利誘，就是希望牠可以來到新環境，頤養天年，好不容易願意下車，獸醫更是仔仔細細，幫牠進行健康檢查。大家這麼關心牠，全因為這段畫面。日前在南投，有民眾拍下畫面，這頭老農飼養的黃牛，在路上不願意走，卻被飼主用小貨車在路上拖著，拖到都受傷了，當下引起不少網友關注，事後善心人士開始想辦法，要幫助這頭老牛。有人想幫老牛送到台南的老牛之家，但不是台南的牛，無法幫忙接收，幸好在台南市議員及南投縣議員的奔走協助下，這頭老牛入籍台南，也順利進駐老牛之家，頤養天年。只是仍得先花點時間，隔離避免帶病毒進入，也讓牠適應環境，善心人士多方合作，也終於讓受虐的老牛，重新有個快樂的舒適晚年。原文出處：不捨老牛遭拖行受傷 善心人士買下送台南「養老」 更多民視新聞報導台南無人旅社大廳遭擅闖 女子遭判拘役20天烏山頭光電遭疑污染水質 黃偉哲允諾「這1事」：地方反對將不再設友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯來訪 見證首都巴士底市與台南市締結姊妹市民視影音 ・ 16 小時前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。太報 ・ 1 天前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平
向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
涵洞變通道！新北石碇增3處生態廊道 龜蛇蛙不再冒險過馬路
新北市政府農業局今年在石碇新增3處生態廊道，分別為「竹坑道路1、2號斜坡廊道」及「塗潭巷過路廊道」，成為新北市第8至第10處生態廊道，結合涵洞與動物專用坡道，引導龜、蛇、蛙等小型野生動物安全通行，並設置由政治大學學生設計的「食蛇龜」警示標誌，提醒用路人減速，共同降低路殺風險。自由時報 ・ 16 小時前
黃鐙輝：跟2國寶級合作 6主持人競賽對決
邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮與丘涵聯手主持全新料理對決節目《真料理兩鍋論》，16日正式公布主持陣容與主視覺。節目中主持人分為兩組廝殺，必須親自上山下海尋找稀有食材、隱藏主廚與傳奇秘方，只為端出最極致的美味料理。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前