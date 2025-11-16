台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

為排免費雞排，有的民眾清晨6點就抵達台大傅鐘前排隊。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕日前有自稱台大大氣系網友匿名在社群平台打賭，台北市在鳳凰颱風襲台期間會放颱風假，若預測失準將於今天中午12時在傅鐘前發放300份雞排加珍奶，引發討論。傅鐘今天清晨起陸續累積數百人排隊，形成難得奇觀，不過時限一到，並未有任何人到場實踐諾言，有台大同學認為，民眾應該加強媒體識讀能力。

自稱台大大氣學生賭上大氣系招牌，賭台北市會放至少2天假，否則在校園內發雞排，但後續台北市1天颱風假都沒放，網友都敲碗要準備領雞排，雖然後續不斷有匿名貼文，將發放時間、地點、內容一改再改，但仍不改想要領雞排民眾的熱情，最早現身排隊者清晨6時就抵達現場，至接近中午時間，已累積數百名民眾，將傅鐘區域圍繞好幾圈，還延伸到椰林大道方向，校方甚至出動駐衛警維持秩序。

但中午12時一到，並未有任何發放雞排行動發生，排在最前面的幾位民眾還引頸期盼。首位清晨6點左右的民眾，稱是要挺台大人的guts而來，如果真的有發，會再加碼發25份雞排加啤酒；另位7點到的民眾則似乎很傻眼，對爽約一事氣憤到說不出話；還有從新店結伴而來，上午8時就抵達排隊的2位青年，坦言心情有點躁；1位並未排隊，在場觀察的台大學生則認為，賭約在網路及媒體流傳下迅速發酵，民眾媒體識讀的能力值得思考。

傅鐘人潮聚集，也讓許多校園訪客及規劃拍畢業照的學生，難以接近，造成不便。直至過了12點，仍有許多人不放棄等到中午12時半，才逐漸散去，過程中有不少民眾批評「這都騙人的」、「台大學生沒膽出來面對」，結束這場眾所關注的賭局。

為排免費雞排，台大傅鐘前聚集數百人。(記者楊綿傑攝)

