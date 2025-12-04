台大傳外籍生確診肺結核 衛福部證實：已匡列約900名接觸者

台大近日傳出多名學生接獲肺結核接觸者檢查通知案。衛福部長石崇良今（4）日於行政院會後記者會證實，此案為單一確診個案，並非群聚，台大校園有一位「外籍生」被診斷肺結核，匡列的密切接觸者回溯至可感染期間，因此人數不少，目前匡列約900人。

衛福部長石崇良表示，此案發生在校園內，一位外籍生被診斷有肺結核，疾管署已掌握此案，並與台北市衛生局共同討論後，確認需追蹤的密切接觸者範圍。

他指出，匡列標準包括，同一天在同一空間共處超過8小時，或累積接觸時數達40小時以上的對象，被匡列者將接到通知，前往進行X光與抽血篩檢，以防潛伏感染發生。

石崇良強調，目前這是一個「單一案例」，不涉及校園群聚，接到通知並不代表已感染，只是符合匡列條件而需進行檢查，並提醒民眾，無需過度恐慌，衛生單位會依感染者入境時間及診斷時間，回溯追蹤可傳染期間的接觸者，以確保防疫安全。

責任編輯／蔡尚晉

