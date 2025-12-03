台大傳肺結核感染 衛生局：已匡列接觸者通知檢查

台大近日疑似傳出肺結核接觸傳染案件，據了解，有多位學生接獲通知，需要進行X光及抽血檢查，由於適逢期末考前夕，學生直呼倒楣。北市衛生局表示，有確診個案，匡列人數仍在確認中，目前已匡列與個案共同居住者、可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上之接觸者，如接獲通知，應配合接受檢查。

衛生局指出，本案有確診個案，但不便透露身份，目前匡列人數還在確認中。台大校方僅表示配合防疫，但礙於個資，也不便透露詳細資訊。學生則是有點怕怕的，因為校方沒具體說明內容，可能匡列也不止一個系所。

衛生局表示，該局依據結核病防治工作手冊進行接觸者匡列，匡列標準為指標個案共同居住者、與指標個案於可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上之接觸者。

衛生局強調，考量接觸者檢查之便利性，衛生單位會與學校、職場等場域合作安排接觸者集中檢查與衛生教育，如接獲通知，應配合接受檢查。如因故無法前往，須持衛生單位開立的接觸者就醫轉介單自行前往醫療院所檢查。接獲通知後，應於指定時間內完成接觸者檢查。如在海外就醫不便，建議於返臺後，盡速與學校或衛生單位聯絡。

