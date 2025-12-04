台大傳肺結核案例 石崇良：估匡列900人但非群聚

台大校園傳出有肺結核案例，不少學生接到匡列通知，引起討論。衛福部長石崇良今天(4日)在行政院會後記者會上表示，個案是外籍生，為單一案件並非群聚感染，不過匡列人數可能達900人。

台灣大學近日有多名學生收到通知，因符合肺結核接觸者的條件，因此需要接受衛教、X光與抽血檢查。學生將此事放上網路，引發討論，也讓外界懷疑台大是否有肺結核群聚事件發生。

對此，衛福部長石崇良4日在行政院會後記者會上說明，台大的案件是一名校園中的外籍生被診斷有肺結核，疾管署與台北市衛生局討論擬定密切接觸者進行追蹤。根據標準，匡列者須與個案同一天在同一空間共處超過8小時或累積達40小時才需要被匡列。接到通知者也無需恐慌，並非通知就是感染者。

石崇良強調，這是個案並非群聚感染，不過依據可傳染期來匡列，目前人數可達900人。他說：『(原音)他診斷時間跟他入境時間我們會去做回溯去追溯，所以匡列的範圍會稍微，從他可傳染期就開始匡列，所以可能整個追蹤人數上不少，可能目前是匡列在900位左右。』

疾管署指出，結核病主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，不經衣服或食器傳染。傳染常發生在與病患同住一室的家人或密切接觸的人；與傳染性病患的接觸時間長短，以及共處的環境是否通風良好，也是影響結核菌傳染的重要因素。