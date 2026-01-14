台大優化「心臟瓣膜手術」流程 極簡式照護

▲台大醫院血管中心優化經導管主動脈瓣膜置換術流程，推動極簡化照護模式。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 面對高齡化社會下心臟瓣膜疾病患者逐年增加，且相較歐美先進國家，亞洲多數醫院目前仍使用傳統「傳統手術」流程。而台大醫院近年成功導入「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（TAVR）」，讓病人不僅可以免於全身麻醉，也不用入住加護病房，且最快隔天即可出院。

台大醫院心血管中心持續精進瓣膜性心臟病治療策略，近年成功導入並優化與國際接軌的「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（Minimalist Transcatheter Aortic Valve Replacement, Minimalist TAVR）」照護流程。

台大醫院院長余忠仁說，在導管技術進步後，不需要開胸就已經是相當大的進步，同時在照顧患者方面，跟過去也不同，因為以前可能需要住院較長時間，還可能會出現併發症，要更長時間恢復。

余忠仁認為，TAVR恢復時間短許多，安全性提高、併發症也減少，病人安全前提下，不僅能讓病患免於全身麻醉、無需入住加護病房，最快隔日即可出院，展現具體臨床成效。

台大醫院心臟內科副教授林茂欣指出，相較於歐美先進國家，亞洲多數醫院目前仍沿用傳統TAVR流程，包括術前住院評估檢查、全身麻醉、術後常規入住加護病房，住院天數長達5至10天，甚至更久。

林茂欣說明，即便韓國、日本及新加坡等鄰近先進醫學中心，極簡策略的滲透率仍有進步空間。

台大醫院心血管中心TAVR團隊過去結合麻醉部及影像醫學部，成功優化手術過程，建立更精簡且以病人舒適與安全為核心的治療模式。2024年底起，進一步將流程優化延伸至術後照護，以病患的舒適安全為前提，術後無需讓病人進入加護病房，減少擔憂恐懼且可盡早下床，讓病患在穩定的狀況下隔日出院。

優化手術＋照護模式 病友揭經驗：生活完全不受影響

林茂欣指出，經過一年實際執行，順利完成30位病患(33%)術後可直接轉往普通病房，而其中17位病患(19%)可隔日順利出院，整體恢復情形良好，病人滿意度也顯著提升；這樣的經驗也證明，極簡照護模式在適當患者中不僅不會犧牲其健康安全，反而大大提升就醫的舒適及滿意度。

病友王小姐也現身記者會分享，自己以前曾住院2個禮拜，也非常不喜歡住院，而此次完全沒有進入加護病房，第1天辦理住院後，第2天手術，第3天成功出院，日常生活也能正常進行，完全沒有任何影響。

對於Minimalist TAVR照護模式，不僅有助於降低住院與加護病房佔床天數，也減少院內感染與長期臥床相關併發症的風險，提升床位周轉效率。

