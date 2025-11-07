台大元宇宙模擬平台 手術更精準

台大醫院團隊打造元宇宙手術模擬輔助平台，台大外科部教授陳晉興7日在記者會中說明原理及運用層面。

AI人工智慧助台灣醫療科技加速！台大醫院7日發表最新元宇宙手術模擬輔助平台，讓醫師可以在下刀位置更加精準下，可明顯縮短手術時間，平均可減少13至14分鐘。

台大醫院與台灣醫學會合作舉辦「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會，為「台灣醫學會第118屆總會暨2025台灣醫學週、台灣聯合醫學會學術演講會」揭開序幕。

台大醫院外科部陳晉興教授與台大電資學院教授洪一平共同發表世界級的元宇宙手術模擬輔助平台──「OpVerse」，利用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1:1數位孿生模擬，讓外科醫師能在虛擬環境中進行手術規劃與模擬，如同擁有「導航系統」般精確輔助，大幅提升手術安全與效率，為台灣精準醫療立下重要里程碑。

台大醫院院長余忠仁指出，OpVerse的成果展現了台大醫療團隊在AI、大數據與元宇宙領域的實踐力，象徵跨域整合與創新的精神。

陳晉興說，台大醫院目前已經實際運用於單孔手術的傷口設計以及斷層定位結節，其中光是單子手術就收案80例。

由於醫師可以透過XR輔助單孔胸腔鏡視野模擬，在病患身上標記合適單孔傷口位置，再按照標記位置手術下刀，所見視角和系統術前所模擬的幾乎一致，也因為可正確選擇單孔胸腔鏡傷口位置，進而縮短手術時間。

陳晉興說，台大醫院已經取得台北市衛生局的准許，可將元宇宙手術模擬輔助平台應用於臨床的頸部、胸部與骨盆腔手術，不過，健保尚未納入給付，患者必須自費。若條件符合參加人體試驗者，則由台大醫院負責費用。