台大光電所「莫名被放棄錄取」 竟是同學冒名竄改資料

台大校方允諾改善報到系統並表示，各招生管道之報到系統除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。（本報系資料照）

陳姓男同學錄取台灣大學光電所、並於3月後，原以為能順利展開新生活，卻在6月時發現竟「莫名被放棄錄取資格」，事件爆發後引發各界議論，後續經警方循線追查，發現整件事為陳生的駱姓男同學暗中盜用資料、竄改紀錄導致。事件案發至今，駱生因達成和解獲緩起訴處分，台大校方也允諾改善報到系統並表示，各招生管道之報到系統除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

台大表示，事發後臺大以維護考生權益前提下，將此案以救濟方式提送校級招生委員會進行會議並取得會議結論，同意允許該生以外加名額方式於114學年入學，經檢警調查後證實是考生個資遭竊取，犯嫌冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致。

台大強調，經查歷年招生，除本案外從未發生類似事件，然經內部討論精進，現台大各招生管道之報到系統均須多重因子方式認證，除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

