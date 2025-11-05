台大兒科醫哽咽曝兒科遇「最暖回饋」
[NOWnews今日新聞] 台大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉，影片於今（5）日正式上線，盼在少子化與醫療人力挑戰日益嚴峻的時代裡，讓更多人理解兒科醫療價值的支持。還有醫師分享，有從小看到大的孩子結婚了、還邀請自己去參加，甚至生的小孩也掛號要打預防針，讓他感動的說，「辛苦是有，但沒有覺得很累，我很enjoy這個氛圍。」
「他們結婚的時候，還邀請我去坐主桌！」在台大醫院記者會後，小兒部副主任林銘泰笑著跟記者們分享自己與病童之間的故事。他提到，一位以前是川崎病的孩子，在1、2歲的時候不明原因發燒很久，身上冒出了疹子、草莓舌，診斷後，那一年因為治療不那麼發達，病童的冠狀動脈仍有問題。
後來，孩子持續在門診追蹤直到長大、結婚，甚至邀請了林銘泰參加婚禮、坐主桌。林銘泰說，後來患者生了小孩，原本是一年一約，但某一天，看到他掛了號，卻不是平時預約的時間。醫師看到嚇了一跳，直問「你今天怎麼跑來了？」
後來，病患帶著孩子笑說「林醫師，我們家小孩一歲了，要來給你看看，順便打1歲預防針。」林銘泰一邊分享、一邊感動的提到，真的很高興，雖然有時候看門診會很累，但跟孩子玩一玩、唱唱歌，「再累也想陪，心靈是滿足的。」
林銘泰認為，每個人價值觀都不太一樣，但至少自己觀察到兒童醫院裡的醫師們，是很享受這件事的。
你對他好就想跟你分享 兒科醫：照顧這些孩子就像自己另一個小孩
雖然辛苦，但並不累。被問到看著這些孩子們給予的回饋裡，最感動的事情是什麼？林銘泰形容，有時候看著小朋友在診間，自己正在確認檢查報告，孩子就在一旁拿著白紙畫圖、畫完就送給你。
林銘泰哽咽地說，就算沒有藝術家畫得好，但對小孩而言，這是他認為很好的東西，正因為「你對他好，他就想跟你分享」，心理也覺得很暖。
林銘泰表示，這些孩子就像自己另一個小孩一樣，而且「你要去哪裡有那麼多小孩願意跟你唱歌、玩呢？」
台大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉。影片於11月5日記者會正式發布，鏡頭記錄兒科醫療團隊的日常與信念，呈現台大醫院兒童醫院的兒科醫師們用專業、耐心與愛心照顧孩子，希望持續讓「希望的種子」在這片土地上生根、發芽、綻放。
