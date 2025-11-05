台大兒醫拍只有兒科才有的風景影響

台大兒童醫院製作〈只有兒科才有的風景〉兒童醫療影片，記錄兒科醫療團隊的日常與信念。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

台大兒醫5日公布首部〈只有兒科才有的風景〉兒童醫療影片，記錄兒科醫療團隊的日常與信念，台大醫院副院長何奕倫表示，兒科照顧的不只是一個兒童，而是一個家庭，更是社會未來的希望。

12歲的吳小妹是先天性心臟病童，出生當天就動了第一次心臟手術，目前心臟內有8支支架，也是台灣首名接受可吸收鐵質支架治療的病童。吳爸爸哽咽地說，台大團隊沒有放棄我的女兒，身為父母更不會放棄，台大醫師林銘泰12年用心陪伴，讓吳父非常感動。

林銘泰表示，法洛氏四重症為先天性心臟病，全國每年新增約100例患者，他從年輕投入兒科領域，至今頭髮都白了，看著很多孩子長大，還有人結婚時邀請他坐主桌，這段從病房到禮堂經歷，成為他持續堅守兒科動力之一。

兒童內分泌科童怡靖醫師照護的病童小C，國一時因第一型糖尿病被送入加護病房，小C現在成為台大醫院護理師，用親身經歷回饋他人。新生兒科曹伯年醫師與陳倩儀醫師照護的早產兒福寶，出生僅459公克，歷經半年住院後，長大到5000公克終於平安回家。福寶的媽媽感謝台大兒科團隊讓我們在絕望中找到希望，陪著孩子一關一關渡過難關。

台大兒童醫院院長李旺祚表示，兒科醫師的工作不僅是治療疾病，更是一場與生命同行的旅程。從新生兒的第一口呼吸，到青少年的健康成長，兒科醫師陪伴病童與家庭走過人生最艱難卻也最充滿希望的階段。每年都有許多醫學生在臨床見習中被這份溫柔而堅定的力量感動，選擇加入兒科行列，延續守護生命的使命。

何奕倫表示，兒科醫師的價值，在於用一個決定、一個行動，改善孩子的一輩子。」這份信念，是兒科醫療最動人的核心，呼籲政府與社會應持續投入更多資源於兒童健康與預防醫學，讓台灣的孩子不僅「活下來」，更能在友善的兒童醫療環境中「活得健康、快樂成長」。