台大兒醫獲贈2台重症嬰保溫箱

台大兒醫再獲麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

台大醫院兒童醫院2日獲麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱，台大兒童醫院院長李祚旺表示，台大目前存活的早產兒最小的體重只有350公克，就是使用麥當勞捐贈的保溫箱才能被妥善照顧。

目前已經1歲小恩在33週時就迫不及待來到世界，小恩媽媽指出，小恩有重度法洛氏症的心臟病，台大兒醫重症加護型保溫箱成為小恩出生後的第一個家。經過長達8個月的住院、歷經2次心臟手術、一次橫膈膜固定手術，小恩在保溫箱中度過關鍵且脆弱的時期，目前與正常嬰兒無異。

廣告 廣告

台大兒醫指出，台灣每100名的新生兒中，就有1名體重小於1500 公克的極低體重新生兒，推估全台一年約有1348位極低體重新生兒出生，急需接受密集照護或治療，這也凸顯出重症保溫箱，在新生兒加護病房中的重要性與迫切性。

台大醫院院長余忠仁表示，台大醫院體系已收到麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈的14台重症加護型新生兒保溫箱，可提供早產兒更完善的照顧。李祚旺表示，體重輕、伴隨心肺問題的早產兒，需要長時間且密集的守護。對他們來說，重症保溫箱不是冰冷的機器，更是一個安穩的起點，提供穩定的醫療環境。

麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖表示，過去7年來已捐贈全台灣各醫院50台重症加護型新生兒保溫箱，因極低體重新生兒照護需要更多資源的挹注，因此決定再捐贈2台，使捐給台大兒醫的重症加護型新生兒保溫箱總數達到7台，希望能為兒科治療增添助力。