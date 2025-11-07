台大公布第二屆百大貢獻事蹟 4位總統校友同賀

國立台灣大學將於2028年迎接百歲生日，現在已展開系列慶祝活動。台大自去年公布第一屆百大貢獻事蹟後，今天(7日)舉辦第二屆發布會，台大校長陳文章偕同多位學院院長選出今年15件重大貢獻。另外，記者會還播放4位總統校友的訪問影片片段，一起祝福台大持續百年榮光。

國立台灣大學在去年公布首屆百大貢獻事蹟後，7日公布第二屆的15件百大貢獻事蹟，分為學術領航、產經發展及社會貢獻等3類，包括「引領台灣動物科技發展：奠基經濟動物產業現代化」、「全民健康保險制度的倡議與建置」、「全球首套中文語音辨識系統，推動全球華語語音技術和語音資訊檢索技術的發展」、「引領台灣活動構造與地震地質研究的關鍵力量與全球影響力」、「倡議台灣本土社會人文研究並建立以台灣為主體之研究領域」等15件。

另外，由於中華民國開放總統民選以來，至今5位總統都是自台大畢業，台大特別訪談前總統陳水扁、馬英九、蔡英文及現任總統賴清德，並在7日播放他們在台大求學時印象深刻的事情、以及勉勵學弟妹們的精華片段，其中，陳水扁回憶自己過往挑燈念書的認真、馬英九透露老師對他的字很讚賞、蔡英文期許學弟妹們持續學習，賴總統則勉勵學弟妹要奉獻及服務社會。

台大校長陳文章也分享從去年開始採訪這幾位總統的幕後祕辛及每位總統的個人風格，他說：『(原音)各位看到第一個陳水扁總統，在台南住所會客室錄的，馬英九總統跟蔡英文總統在基金會錄製的，最後，賴清德總統在總統府錄的。4位總統錄的地方不相同，每段採訪大概1個小時左右。事實上，每位總統都暢所欲言，1個小時都不太夠，他們非常樂意講得更久，我們也冀望未來百歲來臨前有機會再邀請他們到台灣大學來。』

台大百年校慶相關活動還包括籌建台大百歲紀念館，校慶戶外歌舞劇、音樂會、國際手球邀賽、國際橄欖球邀請賽，以及百年榮光百歲珍藏、台大百年與圖書館記憶特展、創校百週年地景變遷展，以及國際會議和百歲校友專訪、境外生百歲校慶祝福等。學生自治組織也提出台大百晝之夜、歷屆學生自治幹部返校等活動，相關活動都如進度進行中。

陳文章表示，台大百年校慶意義深遠，希望在全校師生和校友的努力下，共同為台大注入更多能量，也能承先啟後，開啟台大下一個百年榮光。