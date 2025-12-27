台大出戰學生方程式聯賽 創隊7年首度全項目完賽

（中央社記者陳至中台北27日電）台灣大學賽車隊創隊7年，由學生親手設計打造的第6代賽車，今年參與在日本名古屋舉辦的學生方程式聯賽，首度達成「全項目完賽」里程碑，最終獲得電車組第11名。

台大賽車隊今天舉辦動態展演，在校內小椰林道周遭展示學生努力一年的成果。賽車隊由跨系學生組成，從研發設計、加工製造、上場駕駛，到資金募集和管理、宣傳等，都由學生親手完成。

台大校長陳文章出席展演活動為學生打氣，他提到，台大一直鼓勵學生勇敢追夢，但很多人到了台大後，遇到各領域精英，反而開始害怕失敗，不敢冒險做大事。賽車隊出國比賽的歷程，正是實踐勇於冒險的精神，走出理論和教科書，展現解決問題的能力。他相信賽車隊成員經歷這樣的過程，未來若要創業一定會非常成功。

陳文章表示，組一個賽車需要跨域合作，從募資到國外參賽，是一個很長的過程，光是旅費就要幾百萬元。這些年來台大賽車隊一步一腳印辛苦經營，今年在日本獲得JAMA Chairman Award和Sportsmanship Award兩項大獎，非常不容易。

台大賽車隊第8屆隊長胡維哲表示，賽車隊過去7年時間很艱辛，曾經只剩下新台幣5000元現金，賽車也曾因故卡在海外半年。今年首度在國際舞台完賽是很不容易的事，未來會繼續努力，每年都會開發新一代的賽車，在國際賽場爭取佳績，成為世界頂尖的隊伍。

胡維哲表示，台大賽車隊目前正專注於動力系統與車身架構的升級，預計以四輪驅動取代現有的雙驅架構，提高功率輸出，車身則要嘗試以碳纖單體殼取代鋼管架構，減輕賽車重量，並提升加速和過彎性能。（編輯：張雅淨）1141227