台大出現肺結核接觸傳染事件 石崇良：被匡列密切接觸者約900人

衛福部長石崇良今（4）天列席行政院會後記者會。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 台灣大學近日出現肺結核接觸傳染事件，衛福部長石崇良今（4）天列席行政院會後記者會時表示，此案為肺結核單一個案，有一位外籍生被診斷有肺結核，但匡列的密切接觸者回溯至可能感染期間，約有900人。

台大近日有多名學生收到校方通知，因為符合肺結核接觸者標準，要進行檢查，正逢學校期末考期間，讓不少學生感到困擾。疾管署今日證實已掌握此案，並強調為單一個案確診，而非校園群聚；接到通知，不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追蹤檢查即可。

石崇良則說，此案是單一案件，匡列者的條件是以同一天在同一個空間共處逾8小時，或累積接觸超過40小時才會被匡列，被匡列為密切接觸者後，台北市衛生局就會通知進行X光與抽血篩檢，避免有潛伏傳染發生，民眾無需恐慌，接到通知不是代表已經感染，而是需要配合篩檢，不過，目前被匡列者多達900人。

