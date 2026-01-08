台大創新安寧照護模式登國際 「新時間點」住院次數顯著下降 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

疾病進入晚期，如何「善終」走完人生最後一哩路，在高齡化的台灣，重要性越來越高，台大醫院就創新打造世界領先的安寧共同照護模式，以「醫病共享決策」為核心，將介入時間點一舉提早至「一確診晚期癌症」時，研究結果顯示，此一照護模式可提升病人在生命末期接受安寧緩和照護的比例，並降低死亡前三個月的住院次數，相關成果登上國際醫學權威期刊。

台大醫院今（8）日召開記者會，發表創新安寧緩和共同照護臨床作業流程，應用於初次診斷即屬晚期的口腔癌病人的研究結果。成果並已刊登於國際期刊《JAMA Network Open》，獲得國際醫學界關注。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀表示，傳統的安寧照護模式，介入時間點，往往是等到患者接受各種治療無效之後，才考量進入安寧，所以臨床常見的狀況是，多達三成的晚期癌症患者進入安寧照護階段時，已奄奄一息，甚至一、二天後即過世，對醫療團隊跟病人家屬都是遺憾。

台大醫院創新的安寧緩和共同照護SOP模型，由台大醫院家庭醫學部協調安寧緩和專科醫師、耳鼻喉科醫師、腫瘤科醫師、個案管理師、安寧共照護理師及多專業團隊共同發展，核心精神在於將安寧緩和照護與醫病共享決策，提早且系統性地導入癌症治療的臨床作業流程。

程劭儀說，不同於傳統多於疾病晚期才轉介安寧的作法，新模式自癌症診斷初期即透過結構化的三階段溝通流程，包括治療選項說明、風險與利益討論，以及病人價值與偏好的釐清，協助病人與家屬在充分理解疾病走向的基礎上，共同參與醫療決策。

程劭儀指出，目前台大醫院應用此創新模型於口腔癌患者，研究結果顯示，在死亡前接受包括安寧緩和專科醫師、復健醫療、社會工作、心理支持與靈性關懷等多專業安寧服務的次數明顯增加，同時死亡前三個月的住院次數顯著下降，顯示病人能獲得更連續、以症狀控制與生活品質為導向的照護，減少不必要的醫療負擔。

台大醫院強調，這項研究的意義不僅止於單一疾病的臨床成果，更重要的是建立一套具實證基礎、可複製與推廣的共同照護模式。目前該團隊已與癌症防治中心合作，將此醫病共享決策 SOP成功應用於胰臟癌及肝癌等其他癌症族群，並持續評估延伸至非癌症重症疾病，如心臟衰竭，期盼讓更多病人在治療歷程中，同時獲得符合其價值與生活目標的照護。

