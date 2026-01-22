台大動科產學攜手 開發在地化智慧酪農監測平台

（中央社記者許秩維台北22日電）台大動科系與研華科技產學合作，將動物生理與飼養管理專業與AIoT智能系統整合，建立酪農「買得起、看得懂、符合台灣在地需求」的數據平台，協助產業升級。

台灣大學今天發布新聞稿指出，在台灣大學生物資源暨農學院院長林裕彬的領導下，台灣大學動物科學技術系深化與全球工業物聯網領導廠商研華科技的產學合作，自2025年啟動新一代智慧酪農監測計畫並獲得成果。

台大動科系主任陳靜宜表示，國內酪農業因土地與飼料資源受限，比國外更迫切需要透過「精準營養」與「智能監測」來提升效率並降低污染，但市面上的解決方案多為國外進口，不僅價格昂貴、各品牌資料無法互通，且缺乏在地化參數，導致酪農陷入設備「買不起」、數據「看不懂」、系統「不會用」的困境。

台大農場場長陳億乘提到，智慧農業成功的核心不在於硬體多先進，而在於「讀懂動物的需求」，過去酪農的最大挑戰，是購買昂貴進口設備後，數據判讀標準卻是基於歐美氣候，不完全適用台灣的濕熱環境；此次與研華合作，希望能讓冷冰冰的數據，變成酪農能即時判斷、照顧牛隻健康的溫暖決策。

台大研究團隊在台大乳牛示範場域中導入邊緣運算架構，串接外部氣象站、擠乳設備、DHI乳品質數據、活動量計、360度環景攝影機等，建置出高度整合的數據平台，這套系統不僅符合國內酪農需求，更能取代大量人工巡檢，提供牛隻行為監控的詳細紀錄資訊。

這套系統能自動將環境溫濕度、牛隻行為影像、即時健康數據、懷孕分娩紀錄等交叉比對，讓原本分散的破碎資訊，轉化為單一整合監控介面，還能結合氣象預報與現場溫濕度變化，提前預警熱緊迫風險，讓管理人員即時處置，而非發生問題後才補救。（編輯：管中維）1150122