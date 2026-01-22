台大動科系注入「懂牛」的智慧 攜手研華科技打造本土化精準酪農數據平台

在台灣大學生農學院長林裕彬的領導下，台大動物科學技術學系攜手研華科技，自2025年啟動新一代智慧酪農監測計畫並獲得成果。（台大提供）

在台灣大學生農學院長林裕彬的領導下，台大動物科學技術學系攜手研華科技，自2025年啟動新一代智慧酪農監測計畫並獲得成果。這項產學合作由台大動科系提供動物生理與飼養管理專業，整合研華科技的AIoT智能系統，開發出專為氣候變遷與飼養環境量身打造的「單一整合監控介面」，這不僅打破國外相關設備價格昂貴且數據不合本土使用的痛點，更展現台大將學術研究轉化為產業實用技術，協助本土酪農產業升級的決心。

台大動科系主任陳靜宜表示，國內酪農業因土地與飼料資源受限，比國外更迫切需要透過「精準營養」與「智能監測」來提升效率並降低污染。然而，現行市面上的解決方案，多為國外進口，不僅價格昂貴、各品牌資料無法互通，更缺乏在地化參數，導致酪農陷入設備「買不起」、數據「看不懂」、系統「不會用」的困境。

針對此結構性問題，台大農場場長陳億乘說明，智慧農業成功的核心在於「讀懂動物的需求」。過去酪農面臨的最大挑戰，是買了昂貴的進口設備後，數據判讀標準卻是基於歐美氣候，不完全適用於台灣的濕熱環境，這正是台大動科系無可取代的價值，也就是目標將累積多年的本土乳牛生理研究與飼養邏輯，轉化為演算法注入系統中。這次與研華的合作，就是讓冷冰冰的數據，變成酪農能即時判斷、照顧牛隻健康的溫暖決策。

為了具體實踐此一目標，研究團隊在台大乳牛示範場域中，導入邊緣運算 (Edge Computing) 架構，串接外部氣象站、擠乳設備、DHI乳品質數據、活動量計及360度環景攝影機等，成功建置出高度整合的數據中台。這套系統不僅符合國內酪農需求，更能取代大量人工巡檢，提供牛隻行為監控的詳細記錄資訊。

不同於過去單純蒐集數據，這起計畫的特點在於「關聯性分析」。透過台大動科系的專業視角，結合研華科技的AIoT智能系統，自動將環境溫濕度、牛隻行為影像、即時健康數據與懷孕分娩紀錄進行交叉比對。這讓原本分散的破碎資訊，轉化為可視化的單一管理介面。例如，系統能結合氣象預報與現場溫濕度變化，提前預警熱緊迫風險，讓管理人員能即時進行精準處置，而非發生問題後才補救。

台大動科系期盼，與研華透過這次產學合作，成功建立一套「買得起、看得懂、且符合台灣在地需求」的智慧養殖模組。這套由台大動科系驗證的智慧化模式，具有彈性、可擴展性及應用性，並可即時應用在各個不同環境場域。未來，由學術場域推廣至產業現場，將協助國內酪農從傳統經驗法則跨越至數據驅動的精準飼養，具體實踐大學社會責任，引領台灣畜牧產業邁向永續發展的新里程。

