台大北護分院全自動發藥機 作業省時30%

台大北護分院院長詹鼎正(中）宣布，該院建置完成全自動盒裝藥發藥機，可讓發藥正確率提升至99.5%以上。

（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

台大北護分院院長詹鼎正醫師6日宣布，北護分院是地區醫院第一個建置全自動盒裝藥、發藥機，這套系統可使藥師作業時間減少約30%、調劑錯誤率下降95%、病人等候時間縮短20%，讓發藥正確率提升至99.5%以上。

詹鼎正表示，自動給藥機裝置目的在提高發藥的正確性，而藥師人數則是依據健保署規定，每日每100張處方箋就得設置一名藥師，所以給藥機裝設後並不會減少藥師的人力，但希望能改善藥師工作環境，吸引並留住藥師在院內服務。

台大北護分院指出，目前這套系統適用盒裝藥品，並已將60餘種盒裝藥品置入機器內，藥師配藥時只要輸入藥品名稱，水藥機就會把藥品送到處方作業檯上，未來系統將擴充到錠劑、片裝藥都能使用。目前盒裝藥的顆數與處方箋有所出入時，仍需要由藥師以人力進行增減。

台大北護分院表示，在ESG永續發展面向上，北護分院的全自動盒裝藥發藥機採節能設備與環保運作模式，完成全面自動化後評估可減少紙張與標籤耗材約20%、降低藥品報廢率30%、節能約15%，同時提升藥師的工作環境與安全性。

台大北護分院藥師彭思瑋指出，導入自動化不僅改善內部流程，更象徵醫療體系走向跨域整合的新時代，目前只是邁向現代化智慧藥局的第一步。未來全面自動化以後，系統整合平台即時連結藥庫、HIS與AI辨識模組，讓藥品管理從庫存、效期到調劑全程數位化，達到可視、可追蹤、可預測的智慧藥務模式。

台大北護分院指出，由於系統數據化讓醫院可持續追蹤藥品耗用趨勢，優化採購決策並減少浪費，符合永續醫療的核心精神。透過智慧科技，讓醫療不僅更有效率，也更環保、更人性。