台大北護分院導入全自動發藥機 病人等候時間縮短2成

台大醫院北護分院藥劑組組長彭思瑋說明，當全自動盒裝藥發藥機接收到醫令，盒裝藥品會自動掉落、運送到調劑台上，省去藥師來回取藥的時間。（王家瑜攝）

各大醫院藥師人力荒，台大醫院北護分院也一度面臨「夜診無藥師」的困境，除了積極調整待遇之外，今年更斥資900萬元導入全台地區醫院第一台「全自動盒裝藥發藥機」，透過自動化運作減輕藥師負擔、降低調劑錯誤風險，預計可減少30％藥師作業時間、病人等候時間縮短20％。

國內人口高齡化、醫療需求持續增加，醫院藥師人力普遍不足。根據衛福部規定，每滿100張門診處方，須至少增聘1名藥事人員。台大北護分院院長院長詹鼎正透露，最慘的時候夜診完全沒有藥師，必須釋出處方箋，拜託附近的藥局多幫忙，最近已陸續補足人力，目前已恢復部分夜間藥局時段。

台大醫院北護分院斥資900萬元，導入全台地區醫院第一台「全自動盒裝藥發藥機」，透過自動化運作減輕藥師負擔、降低調劑錯誤風險，預計可減少30％藥師作業時間、病人等候時間縮短20％。（王家瑜攝）

台大北護分院醫事部主任陳錦得指出，藥師人力一度讓作業面臨很大的困難，而自動化設備有助於藥師工作環境更友善。因此台大北護分院斥資900萬元，導入全台第四台「全自動盒裝藥發藥機」，是目前國內區域級以下醫院第一台，也是台大醫療體第一家啟用與醫學中心同級設備。

台大醫院北護分院藥劑組組長彭思瑋說明，當全自動盒裝藥發藥機接收到醫令，盒裝藥品會自動掉落、運送到調劑台上，省去藥師來回取藥的時間。該設備不僅是庫存，還能精準記數放了哪些藥，並且幫助調劑，避免人工造成疏失，不僅節省人力，也能提升準確率，保護民眾用藥安全。

全自動盒裝藥發藥機目前啟用約1個月，已裝置60多種盒裝藥品，占該院盒裝品項的4成多。根據導入評估，待完成後續全自動化後，可使藥師作業時間減少約30％、調劑錯誤率下降95％、病人等候時間縮短20％，發藥正確率更提升至 99.5％以上。

在ESG永續發展面向上，全自動盒裝藥發藥機採節能設備與環保運作模式，完成全面自動化後，評估可減少紙張與標籤耗材約20％、降低藥品報廢率30％、節能約15％。此外，系統數據化讓醫院可持續追蹤藥品耗用趨勢，優化採購決策並減少浪費，符合永續醫療的核心精神。

詹鼎正表示，台大醫院北護分院今年正式進入ESG元年，幸福職場是一大重點，除了薪資待遇增加、工時釋出等各式條件從優，也針對藥師、護理師、醫檢師、放射師、物理治療師和職能治療師等增設晉級制度，也增加行政人力，希望讓員工能夠準時下班，達到人才留任目的。

