台大北護分院導入全自動盒裝藥發藥機

面對高齡化社會與慢性病醫療需求持續增加的挑戰，藥師普遍不足下的工作負荷與安全風險也不斷提升。為了提升調劑效率與確保用藥安全，臺大醫院北護分院導入全自動盒裝藥發藥機。在自動化運作下，藥師不需再耗時於架間取藥，系統能自動抓取正確藥品並傳送至發藥口，藥師僅需核對與說明即可。根據導入評估，待完成後續全自動化後，系統可使藥師作業時間減少約三○%、調劑錯誤率下降九十五%、病人等候時間縮短二○%，發藥正確率更提升至九十九‧五%以上。

英國一篇醫院藥局使用CONSIS系統前後研究指出CONSIS系統能顯著提升藥庫／藥局的空間使用效率。它也能降低錯誤率並加快出藥流程。在高量配藥環境中，可支持每日千件以上的藥品處理。

臺大醫院北護分院詹鼎正院長強調：「自動化不只是設備導入，而是一場智慧醫療轉型，讓藥品、藥師與病人透過科技連結起來。自動化的目的不是取代藥師，而是讓藥師回到臨床現場，投入更多時間與病人對話，強化用藥安全與健康教育」。

在ESG永續發展面向上，北護分院的全自動盒裝藥發藥機採節能設備與環保運作模式，完成全面自動化後評估可減少紙張與標籤耗材約二○%、降低藥品報廢率三○%、節能約十五%，同時提升藥師的工作環境與安全性。此外，系統數據化讓醫院可持續追蹤藥品耗用趨勢，優化採購決策並減少浪費，符合永續醫療的核心精神。透過智慧科技，讓醫療不僅更有效率，也更環保、更人性。

臺大醫院北護分院藥劑組彭思瑋藥師說明，導入自動化不僅改善內部流程，更象徵醫療體系走向跨域整合的新時代，目前只是邁向現代化智慧藥局的第一步。未來全面自動化以後，系統整合平台即時連結藥庫、HIS與AI辨識模組，讓藥品管理從庫存、效期到調劑全程數位化，達到可視、可追蹤、可預測的智慧藥務模式。

詹鼎正院長指出：「這不僅是一項設備升級，更是一座通往未來的橋，我們希望能連結科技、效率與安全，讓每一次用藥都更智慧、更安心」，透過自動化智慧藥局的推動，地區醫院將從人力密集走向科技導向，從傳統藥局轉型為結合智慧、永續與創新的示範場域，為醫療體系開啟智慧醫療的新氣象。