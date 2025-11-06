台大北護「智慧藥局」再升級 「全自動盒裝藥發藥機」啟用

全自動盒裝藥發藥機幫助提升用藥安全，讓藥師有更多時間發揮專長照護病人。

台大北護分院「智慧藥局」再升級！引進最新「全自動盒裝藥發藥機」昨天正式啟用，可以分擔藥師工作量、提升用藥安全。台大醫院北護分院院長詹鼎正表示，慢性病醫療需求持續增加，而藥師普遍不足、工作負荷大，全力推動藥局自動化作業，讓藥師能有更多時間發揮專長。

醫院藥師普遍存在人力不足問題，北護分院曾面臨夜診沒有藥師的窘境，近期已填補缺口。詹鼎正指出，為了提升調劑效率與確保用藥安全，醫院導入德國全自動盒裝藥發藥機，不僅是邁進新世代智慧藥局的第一步，也是台大醫療體系第一家啟用與醫學中心同級設備。

「自動化不只是設備導入，而是一場智慧醫療轉型，讓藥品、藥師與病人透過科技連結起來。以人工智慧提升效率，以及調配藥劑的正確率。」詹鼎正強調，過去藥劑調配主要靠人力，如今使用全自動盒裝藥發藥機設備後，可以減少藥師重複性的工作，讓藥師有更多時間專注於處方評估及用藥指導。

台大北護分院藥劑組組長彭思瑋表示，導入自動化不僅改善內部流程，電腦可以記錄放了幾盒藥、用了多少量，可精準調劑，大幅提高藥物調劑的準確性和安全性，減少人為錯誤並確保病人用藥安全。

彭思瑋指出，有了這台機器，估計減少20%的作業時間，以前藥師需用手去抓取藥盒，現在藥品會自動掉到檯子上，只要拿一次就好，不用再跑來跑去取藥，非常方便。目前全自動盒裝藥發藥機只使用了4成功能，主要用在60多種盒裝藥，未來錠劑、片裝等其他形式的藥品也會進入自動化系統，將成為完全自動化的醫院。

