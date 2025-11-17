台大匿名雞排文「騙到400人排隊」 PTT創世神：台灣還有什麼騙不到

台大近日發生「假雞排之亂」，杜奕瑾認為這可以視為一個很好的課程。（示意圖，資料照）

上週鳳凰颱風來襲，臉書粉專「黑特帝大」有人匿名發文自稱台大大氣系，要賭台北市是否停班停課，結果預測大翻車後又出現一則匿名貼文，聲稱要「兌現承諾」發雞排。豈料到了指定時間，眾人排隊等候才發現被放了鴿子。此事掀起網路輿論熱議，台大校友「PTT創世神」杜奕瑾也有感：「台灣還有什麼騙不到？」

匿名發文喊發雞排 上百人台大排隊卻撲空

粉專「黑特帝大」11月9日出現一則匿名投稿，聲稱要賭上大氣系的招牌，預測11月12至14日「台北至少放兩天颱風假！」結果後來台北市一天假都沒放，疑似同一名匿名網友又發文說他要兌現承諾，約定11月16日中午12點會在台大傅鐘發放300份雞排+珍奶。

然而昨（16日）一早就開始有人在台大校園內排隊等著領免費雞排，怎料到了指定時間卻不見半個人影出來發，直到12點半大家才終於認清已經被放了鴿子，解散回家。

假雞排之亂台大回應了 地理系跳出來炒足聲量

對此台大校方回應表示，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生。校方呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

匿名粉專因為此事掀一起了一波假祭品文之亂，不過也有人趁勢吸引到眾人目光，有自稱台大地理系的網友發文允諾將在17日中午在丘森茶室北車店，提供300杯手搖飲兌換，「大氣系祭品文，地理系出！」業者也在臉書發文親自證實確有此事，甚至還說有人要加碼，共提供350杯手搖飲讓大家免費兌換，成功炒起話題。

還有什麼騙不到？ PTT創世神建議打詐從這下手

台大資工系畢業的批批踢創站站長杜奕瑾認為，台大雞排事件是一個不錯的課程，光是一封匿名的雞排祭文，就可以騙到400個人排隊，「台灣還有什麼騙不到？」臉書貼文一出引發眾人熱議，「很多人說政府打詐不力，現在一個人騙雞排有這麼多人上當。是政府還是人的問題，哈哈」「貪小便宜的人那麼多，而且還是台北的年輕人！即使真有雞排，排了六個小時，也真是太不可思議了！」「笨蛋多到救不完」。

杜奕瑾也在留言補充提到，發文者說自己是台大大氣系，大家就信了？他認為台灣應該要安排詐騙的社交演練。類似資安社交演練課程，安排白帽打詐專長人員，在不同社區、學校以及公司行詐騙社交演練，然後給予評比以及教育機會。

