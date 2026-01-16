台大古蹟藥局導入自動化

台大醫學院附設醫院16日在具百年歷史的西址院區門診藥局，啟用全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統。

在兼顧古蹟保存以及現代醫療需求的前提下，台大醫院近日完成西表院區門診藥局全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統的建置，每日可支援近3800盒門診藥品調劑，為傳統醫療場域開啟全新的一頁。

台大醫院表示，相較國內部分醫院已陸續導入盒裝發藥機，此次建置在規模、流程重塑深度及效能最佳化方面皆遠高於其他導入案例，具指標性意義。除完成硬體設備安裝外，團隊亦同步進行資訊系統整合、調劑流程再設計及庫存管理模式革新，歷經多次測試與修正，確保系統正式上線後能穩定運作並發揮最大效益。

在兼具歷史價值與文化意義的古蹟建築內推動大型設備更新，需高度縝密的規劃與跨部門協調。由於建築結構與空間配置皆受嚴格限制，每一次設備進出、藥檯調整與動線重新規劃，皆須反覆模擬與審慎評估，確保施工過程不影響建築本體的前提下安全施工。

同時，門診藥局服務必須維持不中斷，團隊採取「白天維持正常運作、夜間及假日分段施工」的方式，在有限時間內完成藥檯改修、線路整併與設備精細調校。

台大醫院表示，此次於門診藥局成功導入自動化設備，不僅是科技升級，更象徵醫療品質與歷史文化並行的實踐成果。未來將持續依臨床實務與病人需求優化藥事流程，善用自動化與資訊科技，提供民眾更安全、迅速且精準的用藥服務，持續朝向高品質、以病人為中心的醫療目標邁進。