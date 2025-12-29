台大可用資金逾110億均冠 慈濟大學超車明志科大奪亞軍

一所學校體質的好壞，除了註冊率外，財務狀況也是很重要的指標。教育部今（29）日公布各大專校院113學年度可用資金，全國以國立台灣大學擁110億可用資金居冠，其次為慈濟大學68億，也是最有錢的私立學校，明志科技大學則跌落第三名為65億元，同時中信金融管理學院、台北醫學大學可用資金為負數。

中信金融管理學院、台北醫學大學可用資金竟為負數

受到少子化衝擊影響，私校經營備受挑戰，財務狀況是大學營運指標，根據大專校院校務資訊公開平台，共2間學校可用資金為負數，分別為台北醫學大學-1億1890.7萬及中信金融管理學院-1965.6萬。

可用資金的計算方式為，「現金及銀行存款＋短期可變現資產－短期須償還負債」。

短期可用資金如為負值，表示學校短期內無可自由運用之資金，學校如有投資活動或融資活動之資金需求，需仰賴未來個學年度營運活動所產生之現金結餘或附屬機構盈餘撥充學校基金以支應校務營運所需，如果上開資金不足以挹注，學校恐須處分固定資產或透過舉債方式因應。

北醫大校方表示，教育部財務指標僅以學校為計算基礎，不包含附屬醫院盈餘回到學校運用之現金，且學校及附屬醫院因硬體建設之支出與借款，也全數帳列於學校，故無法合理呈現北醫整體財務狀況。此外，北醫大舉債指數符合教育部標準5以下，顯示北醫經營得宜，財務穩健無虞。

台大可用資金達110億元 慈濟大學攀至第2名

全台最有錢大學，則是台大以110億2788.5萬居冠，比起亞軍的慈濟大學68億5179.3萬，還高出近42億元，財力相當雄厚。

值得注意的，往年私校部分可用資金居冠者多為明志科技大學所拿下，今年慈濟大學是超車坐上私校可用資金之冠寶座。

攤開全國大專校院可用資金前10名，共有7所私校入榜，且其辦學背後都有「靠山」，如慈濟大學、輔仁大學（40億）為宗教團體捐贈設置；另一類為企業捐贈，明志科技大學、長庚大學（41億）均為台塑集團捐贈興學；亞東科技大學（58億）為遠東集團、龍華科技大學（41億）為太平洋電線電纜；逢甲大學（47億）則為創校44年的老牌私校。

排名 學校名稱 可用資金 1 國立臺灣大學 110億2788.5萬 2 慈濟大學 68億5179.3萬 3 明志科技大學 65億5105.2萬 4 亞東科技大學 58億2207.8萬 5 國立高雄科技大學 50億4305.3萬 6 逢甲大學 47億4598.4萬 7 龍華科技大學 41億9804.1萬 8 長庚大學 41億1731.4萬 9 輔仁大學 40億998.7萬 10 國立臺中科技大學 33億4925 萬

全國大專校院可用資金前10名，除了台大外，另外兩所公校為國立高雄科技大學（50億）與國立臺中科技大學（33億），其中，高科大為高雄海洋科技大學、高雄應用科技大學及高雄第一科技大學合併而來，因此可用資金規模較大。