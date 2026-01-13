台大名醫性侵3女業務！鄭文芳潛逃加拿大被逮歸案 有逃亡之虞續押2月

社會中心／台北報導

台大醫院婦產科名醫鄭文芳被控趁機下藥迷昏3名女業務員再性侵。（圖／翻攝自健康醫療網）

台大醫院婦產科名醫鄭文芳被控趁機下藥迷昏3名女業務員再性侵、猥褻得逞。鄭文芳交保後於2024年12月間潛逃至加拿大，直到去年10月才被押解回台歸案。法院裁定鄭文芳羈押禁見，押期將屆，台北地院日前裁定自1月21日起延長羈押2月。

檢警調查，鄭文芳於2020年5月、2021年1月、2021年4月間，以了解金融商品為由，分別邀約3名金融業女業務在居酒屋見面，鄭男趁機在酒水中下藥，當被害女子意識不清之際，帶到台大實驗室、飯店性侵、猥褻得逞。

2024年4月，北檢發動搜索，約談鄭文芳到案，檢察官訊後諭令40萬元交保。同年11月，檢方依藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌起訴鄭文芳。2025年3月，台北地院傳喚鄭文芳未到，這才發現鄭文芳已於2024年12月間出境至加拿大，且未再回台，因此發布通緝。

去年10月中旬，鄭文芳在加拿大遭逮捕，10月21日被押解回台歸案，法院裁定羈押禁見3個月。因押期將屆，台北地院認為鄭文芳有逃亡之虞，有繼續羈押必要，裁定自1月21日起延長羈押2月。

