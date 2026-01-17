台大名醫揭賴清德「超暖往事」！他感嘆：從不為自己辯白

政治中心／林昀萱報導

施景中分享賴清德總統昔日暖舉。（圖／總統府提供）

台大婦產科名醫施景中分享，近日參加國泰婦產科忘年會時，主任醫師親口向他述說總統賴清德昔日為枉死的醫師發起募款，直言「賴總統絕對是個暖男醫師」，並感嘆很多人「把所有的事都怪到他頭上，說他獨裁，而賴總統從不為他自己辯白。」

施景中17日深夜在臉書發文分享國泰婦產科主任醫師親口透露關於賴清德的往事。主任醫師是成大後醫，賴清德是大他六屆的學長，他在當醫學生的時候，受過擔任醫師的賴清德指導甚多，大讚賴清德絕對是個暖男醫師。當時成大醫院薪水不高，若考上公務員資格，薪水可以另外加一萬。當賴清德還是住院醫師時，和另外一位林易煌醫師，共同組成了住院醫師權益促進會，積極為成大住院醫師謀取福利。

當年還有一位林明堂醫師，父親是鄉下的老農，家中盼望他當上醫師後，可以改善家裡的生活。但林明堂醫師才剛當醫師三個月，在急診的時候為了急救病人，不幸被針扎得了猛爆性肝炎，藥石罔效，加護病房急救後撐了一陣子就過世了。而林醫師因為沒有公務人員的身分，當年只能領到少少的補償。賴清德當時毅然為他發起募款，募得90萬元，對不甚富裕的林醫師老家幫助不少。施景中表示，那時（1991年）成大實習醫師的薪水大約一萬元，而我那時候台大實習醫師的薪水也不過6000元。賴清德在當上台南市長之後，念茲在茲，決定為林明堂醫師立碑紀念。這塊碑目前仍靜靜地矗立在成大急診處的外面，紀念一位年輕的醫師，為了救病人而犧牲了他年輕的生命。

國泰主任感嘆「現下許多政治人物，為了己身政治利益，都和敵人同聲一氣，心向中共，一直在扯台灣的後腿。這些人把所有的事都怪到他頭上，說他獨裁，而賴總統從不為他自己辯白。各位不知道有沒有在這一波股市大漲的情況下，抱著滿滿的荷包開心過年？起碼，我們是在苦心積慮保護我們的一群人之下，真正能幸福的跨入萬馬奔騰的新年。」

