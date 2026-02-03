台大名醫收「不得好死」明信片 全文曝光！嘆：還投藍白在想什麼

政治中心／李紹宏報導

台大婦產科名醫施景中近日收到一張詛咒明信片，署名「挺綠的忠告」，文中不僅詛咒他「不得好死」，甚至造謠賴清德當市長時貪污等，通篇充滿戾氣，讓林俊言相當傻眼，直呼自己一點都不想當官，只想幫助人和救人，也怒嗆這名寄信人，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，你還投給他們，你是在想什麼呢？

台大婦產科名醫施景中近日收到一封署名「挺綠的忠告」的恐嚇明信片。（圖／翻攝自施景中臉書）

恐嚇信內文批賴清德、蔡英文！稱柯文哲被冤枉

施景中在臉書上公開這封明信片的內文，對方寫下，「你想要和林俊言一樣沒格想升官，捧賴（清德）的XX，賴是成大後醫，編1.25兆軍費要買破銅爛鐵，非死軍官多少人，你要飛嗎？」

隨後對方更造謠，「賴（當）台南市長和官員（貪）污多少，你怎不講，真是罄竹難書，蔡（英文）沒博士學位，騙綠執政十年就腐敗，選輸搞大罷免，浪費人民納稅錢十幾億」等，更稱柯文哲是清白的、被冤枉的，「你們會不得好死」，語出驚人，讓施景中無奈又傻眼。

明信片內文不僅詛咒施景中「不得好死」，甚至辱罵賴清德和蔡英文。（圖／翻攝自施景中臉書）

只想救助人！施景中嘆：投藍白在想什麼？

施景中表示，自己不是挺綠，曾經也批評過民進黨的人，也欣賞過一些國民黨的政治家，不過沈伯洋曾說過，不可能找到一個政治理念和你百分之百相同的一個政黨，如果有90%相符就很不錯了，所以含淚投票的情況有時就可能會發生。

因此，施景中認為，「在台灣目前遭受到的內政外交的嚴苛考驗下，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送（看他們最近惡搞國政的狀況，你還不醒過來嗎？），你還投給他們你是在想什麼呢？」

最後施景中強調，自己一點都不想當官，比較想要幫助人和救人，同時請大家把注意力關注到南投名間鄉要興建焚化爐的事情。

貼文一出，引發熱議，不少網友痛批該名寄信人實在荒謬，「不敢署名的臭俗仔！」、「這種充滿仇恨及政治激進的人，真的病得不輕，這也是台灣的悲哀」、「挺藍白真的超丟臉的」、「看起來台灣被中共滲透的很嚴重，一些人只有仇恨，根本都不用腦思考了」，也相當心疼施景中醫師，「祝福施教授長命百歲，福祿雙全」、「辛苦了，施醫師每天已經夠累了，還遇到瘋子」。

