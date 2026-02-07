台大名醫響應拒看《世紀血案》 施景中：踐踏台灣人血淚痛苦而拍

取材自林宅血案的電影《世紀血案》引發爭議，台大名醫施景中響應拒看。費思兔文化娛樂股份有限公司提供



剛殺青的電影《世紀血案》取材自林宅血案，卻沒有徵得林義雄及家屬同意，飾演林義雄鄰居的李千娜指出「如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者是沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，遭到網友抨擊，台大婦產科名醫施景中也說，自己不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影。

施景中昨（2/6）轉發媒體報導，該文以《翻拍「林宅血案」未獲同意！殺青照挨轟「二度傷害」 25萬人喊拒看》為題，施景中發文「25萬+1，我拒看世紀血案」。

施景中今再發文提到，經過了一整夜的沸騰，「也沒有這麼嚴重嘛」這句話，引發出來更多更多當年國民黨的血腥黑歷史的曝光，「我也才知道，為什麼民主前輩林義雄在出殯現場跪姿怎麼奇怪？我也才知道，他去尋找母親女兒墓地，被黨國以『遊山玩水』為由，又把他抓回去關。後來母親和小孩的遺體，也因為沒人敢出售墓地給他，而冷凍櫃冰了四年。還有許多人，也講出了她們自身的血淚史，不忍卒讀。」

施景中說，這一切，再加上最近一年多來在國會的荒腔走板演出，他確信KMT真的是台灣的毒瘤。「這一切歸功於『世紀血案』電影的推出。不過，我是不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影。」

