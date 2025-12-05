台大咖啡店遭批違法解雇 工會闖校長室抗議、揚言再戰校務會議
台大新月台咖啡甫營運1年便爆發勞資爭議，高教工會今（12/5）日召開記者會指出，員工蔡梨敏、咖啡師屈弘仁因不滿校方精簡人力、違反《勞基法》等問題向勞動部檢舉、校長陳文章陳情，隔日兩人即遭解雇，其他人也一度險遭違法解雇，儘管校方出面表示沒有無違法解僱，校內也組成調查小組，但不滿的工會成員仍進入校內遊行抗議、並進入校長室遞交陳情書，並預告若沒有合理答覆，將會在到校務會議抗議。
位於台大新生南路側門的新月台，歷經整修後從去年12月起轉型為「NTU Hub ＆ Store台大紀念品旗艦店」，一樓販售紀念品，二樓的新月台咖啡則販售餐點、咖啡，不過這處校園新景點，營運1年後卻傳出勞資糾紛。
高等教育產業工會今日在新月台前召開記者會，研究員陳柏謙表示，新月台依據校內職責由副校長丁詩同掌管，但職權完全無關的國際長袁孝維卻屢屢到新月台咖啡下指導棋，不但在店內斥責員工，後來校方更認為員工薪資成本太高而要求精簡人力，原來外場5-6人，降到最低時僅剩1-2人，讓員工忙到沒時間吃飯。
陳柏謙批評，為了監看員工，丁詩同、袁孝維竟在今年10月18日下午前往新月台辦公室，私自調閱監視器，企圖拷貝監控資料未果，10月21日更由丁詩同帶著調查局人員、管區警察、校警、學校律師等人，前往新月台將1、2樓監視器全數扣押帶走。
陳柏謙說明，新月台咖啡師屈弘仁在10月19日實名向勞動檢舉新月台違反《勞基法》、《職業安全衛生法》等法令要求勞檢，正職員工蔡梨敏也在10月28日將新月台員工遭到的不法遭遇撰寫陳情書向校長陳文章檢舉，陳校長在當晚回覆收到檢舉，表示將由專人處理，孰料隔日10月29日，屈弘仁與蔡梨敏竟火速遭到違法解雇，形同秋後算帳，11月起又有2位負責行政事務的員工被通知解雇，但他們強勢回覆不接受違法解雇後，台大才撤回解雇、暫時繼續聘用至12月底。
陳柏謙指出，事實上今年9月時，丁詩同便向陳文章報請新月台業務將自明年外包並獲核可，因此開始推動「清空」人力作業，數週前員工首次被丁詩同告知，新月台咖啡將在12月底停止營業，會由秘書與員工個別洽談解雇資遣事宜，員工一度要求集體協商卻得不到回應，其中5名兼職員工因此決定加入工會，由工會發函要求進行協商，沒想到丁詩同跟袁孝維近日竟開始一一「約談」這些員工，甚至企圖誘騙其簽下同意書，表示簽下同意書才能夠向學校申請資遣費。
員工蔡梨敏表示，主管說他們「開一天、賠一天」，將PT人力減到最低，行政同仁因此被迫要支援內場，導致休息時間常違反《勞基法》規定，她也因此前4個月幾乎沒休假，而她在查證店門是否未鎖好時，發現丁詩同、袁孝維趁同仁休假時私自到辦公室意圖拷貝監視器，後來更逼她交出監視器帳密，她為保護同仁隱私，他們卻馬上叫警察、調查員，現場貼封條把兩台監視器帶走。
台大由主任秘書王大銘出面接受陳情，表示新月台員工有2人因涉及法律問題而遭到解僱，1位自願離職，其餘同仁直至今日皆仍在職中，強調沒有無違法解僱事宜，校長在收到陳情後，也立即回覆當事人，並在11月21日組成調查小組，成員除一位工會代表外，其餘皆為校外人士。
不過對此工會並不買單，質問陳情人皆未收到回覆、申訴書，且為何可以僅是懷疑就將人解雇？並要求學校應與工會進行團體協商，雙方數度爭論未果下，工會與聲援團體舉旗進入校園抗議、一路高喊口號「台大新月台，勞權斷頭台」、「第一學府，無良僱主」，台大校安人員則數度表示「現在是上課時間」要求降低音量。
隊伍最後來到台大行政大樓，儘管陳文章今日因出國未在校內，工會仍堅持由研究員陳柏謙、組織部主任林柏儀擔任代表，遞交陳情書到校長室，並痛批台大打壓集會自由、揚言若陳文章返國後未給予滿意的答覆，會再到12月中的校務會議抗議，讓全校師生知道真相。
台大校方後續接受媒體訪問，對於袁孝維身分，王大銘說明學校紀念品是由國際處處理，而現在許多紀念品都在新月台販售，再者新月台的翻修是因利百代公司捐贈，袁是重要牽線人物，因為如此所以才比較關心，未來這方面也會留意。
對於解聘2名員工，法務處執行長陳琬渝說明，校內相關單位10月底發現他們報帳有涉及偽造文書、詐領薪資問題，因此校方在10月29日以《勞基法》第12條「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」為由進行解雇，並於30日報案、完成筆錄，後續交由檢警調查；至於找警察入校，是因新月台曾有一天晚上門沒鎖、燈沒關，疑似有人闖入，因此後續才由丁詩同跟校內駐警前來盤點物品是否有損失，並非警察。
更多太報報導
【深度報導】薪情差、扛行政還要on call 大專心輔陷「留不住人」困境有何解？
【深度報導】每個學生都有作文家教「問到飽」 AI浪潮下國文教育有轉機
【深度報導】監獄風宿舍翻修等4年！大學「雙缺」、新舍漲租 學生居住權誰護？
【深度報導】透視聖約翰資遣爭議 大一新生再3年探底⋯企業救校有何隱憂？
其他人也在看
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 10
清潔員送電鍋遭判刑！巴毛律師斥「幽靈抗辯」喊：拾荒婦到底存不存在？
北部一名黃姓清潔隊員，先前因將價值32元的回收舊電鍋，送給一名拾荒婦人，遭檢舉之後，被檢方依貪污罪嫌起訴，引發民眾熱議。本月2日，士林地院一審宣判出爐，考量黃姓清潔隊員沒有不法所得、動機出於助人，且涉案金額極低，並第一時間出面自首，因此法院判處3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，網路知名「巴毛律師」則表示，一開始也覺得很誇張，但直到判決出爐後，整個案情明朗起來，覺得「緩刑已經很寬容了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 分鐘前 ・ 28
2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車
社會中心／周秉瑜 桃園報導有兩名女子搭公車少投錢，也不理會司機！事發在桃園，1號晚間10點多，兩名女子從桃園總站上車要前往大溪，但她們少投14元，司機發現了，她們也不理，還說以前就是這樣搭的，司機為了不耽誤其他乘客行程，無奈地先開車，過了好幾站，她們才乖乖投錢。司機很無奈地跟乘客苦勸她少投錢，但女子態度理直氣壯，甚至還拿手機錄影想蒐證。遇到奧客，司機為了不耽誤其他人時間，只好先開車。有乘客把這一幕PO上網，網友一面倒站在司機這邊，也有人幫忙講話說「他人很好，之前開我們學校的校車」，對於他看得很仔細一一數錢的專業模樣，也有不少人盛讚。2女搭公車少投14元拒絕補票！（圖／民視新聞）回溯幾分鐘前，兩名女子大包小包上車後，迅速投錢往後走，但司機一看立刻將人叫住，因為她們少投錢，但她們卻沒什麼搭理，越走越後面，司機最後無奈地走過去跟她們講，只是講不聽，司機只好先開車。事件發生在桃園總站，1號晚上10點，當時這班車是要往大溪，一個人37元，兩人應投74元，但前一個人投20，後一個人投40，加起來才60元，少14塊，當時她們還說以前就這樣搭的，讓司機很困擾，直到公車開了四、五站後，兩人才上前補14元車資。不過，桃園上個月才傳出另一起投幣糾紛。搭公車少投14元司機苦勸不聽（圖／民視新聞）上個月初，公車司機懷疑和學生逃票，當街上演全武行，學生慘遭爆打，勒脖子，還地上連灌好幾拳，檢方依傷害罪起訴駕駛，建請從重量刑。還好這次沒有演變成激烈衝突，乘客最後也乖乖補錢了，和平落幕。原文出處：2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車 更多民視新聞報導東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖民視影音 ・ 1 天前 ・ 21
陳佩琪稱柯指「搜賴清德家更精采」 媒體人：敢承認這些事嗎？
【論壇中心／綜合報導】前民眾黨主席柯文哲身陷京華城、政治獻金等案，其妻子陳佩琪近日在臉書發文，不滿去年檢調兵分54路搜索54個地方，更稱柯文哲說「去賴清德家搜索一遍，絕對比我們精采許多」，最新一篇發文更稱「賴清德案底不少，搞不好也有清涼照、woman資料夾」。資深媒體人王瑞德今日在《頭家來開講》節目中怒批陳佩琪「變本加厲」，「萬裡礦工那個已經捐出來的住宅，哪有你家精彩」，王瑞德表示，當時檢察官聲請勘驗USB中的「woman」資料夾，但是被法官駁回，讓他很好奇裡面究竟裝了什麼，為什麼台北市議員鍾小平還要因此而道歉，而陳佩琪與民眾黨從頭到尾卻都不敢提，民眾黨中央黨部的裝潢，是嘉義文人陳先生捐贈的三百萬。京華城、政治獻金等案，將於12月15日起進行連續2週的辯論程序，柯文哲日前聲請法庭全程直播，北院合議庭裁示，准於全案宣判後5日內「公開播送」言詞辯論、宣示裁判的的錄音、錄影。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：陳佩琪稱柯指「搜賴清德家更精采」 媒體人：敢承認這些事嗎？ 更多民視新聞報導黃國昌稱「初選無特權」 媒體人批：清洗異己吃相難看麥玉珍、江和樹大和解！為參選台中市長吵翻天 今握手一笑泯恩仇拚議員連任、助蘇巧慧選上市長 卓冠廷曝請辭發言人心聲民視影音 ・ 1 天前 ・ 12
《通網股》基層勞工不滿協商拖延！中華電信工會重啟罷工投票
【時報-台北電】中華電信工會曾於2023年發起罷工投票，當時調查稱有90.8％會員支持罷工投票，最後由於資方釋出善意工會宣布終止。中華電信工會今年再度提出「團體協約」、「勞退新制」以及「延退方案」等訴求，批評中華電信未有具體回應。工會4日表示，將重新啟動罷工投票機制，預計在明年度的九合一選舉前完成所有作業，聽到基層勞工的真正民意。 工會指出，中華電信公司在11月初公布2025年第三季合併營運成果。該公司第三季合併營收為579.2億元，較去年同期增加4.2％；營業淨利為121.0億元，增加6.4％；EBITDA為221.1億元，增加4.0％；每股盈餘1.22元；營業收入、營業淨利及每股盈餘皆超越財測高標。 工會批評，員工非常關心的協商議題中，中華電信公司兩年來根本沒有具體回應，也不肯接受工會提出的版本，長期下來只是拖延時間，辜負中華電信基層勞工的付出與血汗。（新聞來源：中時即時 林良齊）時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 1
台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導太可怕！今（2025）年國慶日（10月10日）當天，一名29歲陳姓男子持槍闖進台中西屯區一間游泳學校，並跳下游泳池對教練及2名孩童扣下扳機並拉動滑套恐嚇，幸好不明原因槍枝未擊發。警方獲報到場後，發現陳男情緒激動，甚至還用槍把一名蔡姓女子的轎車前擋風玻璃打碎，因此立即上前制止並逮捕，沒想到他卻辯稱，自己因為一口氣喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」；後續除了會分析該槍枝是否具有殺傷力之外，也會把陳依法移送台中地方檢察署偵辦。據了解，陳男10月10日傍晚闖進西屯區光明路一間游泳學校，並拿出已填裝子彈的手槍跑到辦公區域，黃姓主管見狀趕緊走避；不料，陳接著卻將目標轉往正在游泳池教學的葉姓教練，以及2名學童，一對7歲和6歲的兄妹，陳男不但拉動滑套恐嚇，還朝著葉男和女童瞄準後扣扳機，幸好不明原因槍枝未擊發，沒有釀成憾事。警方在陳男身上查扣槍枝及子彈。（圖／民視新聞翻攝）台中市第六警分局表示，員警在接獲報案後，也立即到場制止陳男，沒想到他卻情緒激動，甚至拿槍將停車場內一名蔡女的轎車前擋風玻璃砸碎，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；眼見陳行為脫序，警方也立即上前將其壓制並逮捕，隨後在他身上搜出43包毒品咖啡包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、15包毒品咖啡包（賽車圖案，毛重60.8公克）、4包毒品咖啡包殘渣袋（西洋鬼頭圖案）、1支改造手槍（含1個彈匣）及26發子彈。警方在陳男身上查扣大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）陳男砸碎轎車擋風玻璃。（圖／民視新聞翻攝）陳男遭逮後辯稱，自己因為「一次喝完20包毒品咖啡包」，意識不清醒，也無法控制身體，才會持槍闖入游泳學校，並否認有殺人與恐嚇的意圖。警方壓制陳男。（圖／民視新聞翻攝）此外，警方更在陳男住家扣得毒品咖啡包4包（賽車圖案，總毛重17.0公克）、毒品咖啡包殘渣袋7個（西洋鬼頭圖案）、愷他命1包（毛重2.0公克）、iPhone16手機1支、子彈17顆及空彈殼1顆。警方在陳男家中搜出大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）警方除了將陳男當時所持槍枝送鑑，以分析是否具殺傷力之外，也依法將他移送台中地方檢察署偵辦。檢方則認為，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪，近日偵結將他提起公訴。台中第六警分局強調，對於任何危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續加強治安掃蕩與查緝作為，以維護市民安全與社會秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／嚇壞！台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機 更多民視新聞報導汐止男吸完「喪屍煙彈」雨中上路 左轉闖紅燈撞死騎士遭起訴支持賴清德赴立院國情報告 王世堅：一問一答對總統不公平少女玩「猜拳脫衣」輸到全裸！遭2男輪流侵犯下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 11
新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了"
地方中心／綜合報導新竹竹北驚傳一起殺妻案。一名82歲老翁，疑似有被害妄想症，竟拿鈍器，攻擊太太的頭部，還有多處瘀青，事後還自己打電話報案，說「我打傷老婆了」，新竹地檢署認為，老翁罪嫌重大，有逃亡之虞，已經聲請羈押獲准。平靜住宅區，居然發生殺妻案，一名82歲老翁拿鈍器敲打太太頭部，導致對方頭破血流，老翁還打電話自首，說「我打傷老婆了」，不過，警方到場時，發現太太頭部多處瘀青，已經明顯死亡。民眾：「就是老公把老婆給殺了，（有聽說為什麼發生這樣的事情）不是很清楚，後來就很少看到那個阿伯，（有聽說夫妻感情怎麼樣）還好。」竹北８２歲老翁失手打死老婆後，打電話自首說「我打傷老婆了」（圖／民視新聞）事發在新竹竹北，老翁疑似有被害妄想症，懷疑太太要傷害他，3號凌晨可能情緒失控，才會失手打死太太，檢查官將進行相驗，了解確切死因。新竹地檢署主任檢察官黃振倫：「被告經檢察官訊問後，認其涉犯家庭暴力防治法第2條第1項，刑法第271條第1項的家庭暴力殺人罪，犯罪嫌疑重大，並認其有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。」檢察官相驗確認確切死因（圖／民視新聞）地檢署認為，老翁罪嫌重大、而且有逃亡之虞，已經向法院聲請羈押，進一步釐清真相。原文出處：新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了" 更多民視新聞報導韓援三本柱找好了！洋基工程主場12/27開箱 行銷加碼曝光「神秘嘉賓」「我把妻子殺了」8旬翁凌晨報警自首 竹檢調查後聲押正方倉儲.國光客運保修廠排廢水 市府:非自來水污染元凶民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
毒蟲闖泳池開槍！蔡其昌批「消息壓2個月」中市警澄清了
即時中心／林韋慈、陳治甬報導台中市一名29歲陳姓男子，疑似一次吞下20包毒品咖啡包後，今（2025）年國慶日（10月10日）當天持槍闖入台中市西屯區一間游泳學校，跳入泳池內對著教練及兩名孩童扣下板機、甚至拉動滑套恐嚇，幸好槍枝因故卡彈，沒有擊發；被逮後自稱「無法控制身體」。直到昨（3）日案件才曝光。對此，民進黨立委蔡其昌痛批台中市府竟默不作聲，這種極其可怕的事件，竟在檢方起訴後才知道。事件發生當下，除了7歲與6歲的兄妹遭槍瞄準外，陳男情緒激動，甚至拿槍砸碎停車場內一輛轎車前擋風玻璃，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；警方獲報後立即趕抵現場制伏陳男，全案移送台中地檢署偵辦。檢方認定陳男具殺人犯意，依「對未滿7歲之人犯殺人未遂等罪嫌」、「恐嚇危害安全罪」、「未經許可持有制式槍彈罪」等罪嫌起將其起訴。台中地院昨（3）日裁定，自今日起羈押禁見3個月。警方壓制嫌犯。（圖／民視新聞資料照）不少家長得知事件後直呼「太扯」，質疑案件發生於10月10日，卻拖到近兩個月後才見諸新聞；甚至有律師在網路上發文表示「果然是我們的高譚市」。蔡其昌今（4）日受訪指出，台中近年槍擊治安事件頻傳，市民本就高度憂心，這件事也引起家長的恐慌。以他自己為例，身為父親，得知此案時感到「驚恐又荒謬」，幸好沒有真的擊發造成悲劇。他批評，嫌犯持槍闖入泳池、疑似意圖射擊兒童，這是極其可怕的事件，「但市府為什麼沒有在第一時間面對？」他也直言，台中市政府應該要提醒、要防範，而不是等到檢方起訴後，市民才知道台中竟發生過這樣的事。他強調，台中市政府應該要加油，讓市民朋友與所有的爸爸媽媽都可以安心一點，他相信「這是市政府與市長應該負起的責任」。對此，台中市警第六分局做出說明如下：第六分局於2025年10月10日晚間18 時47分許接獲報案稱，西屯區一處停車場發生毀損案件，獲報後即指派員5分鐘內趕赴至現場，當場壓制逮捕85年次陳姓男子持改造手槍毀損車輛，並查獲毒品，全案依槍砲、毒品、恐嚇及殺人未遂等案，移請臺中地方檢察署偵辦，建請聲押，並羈押獲准。本分局於此案發生，翌(10/11)日即發布新聞稿說明，以安定人心並展現警方積極作為，絕無隱匿、蓋牌輿情之情事，特此說明。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／毒蟲闖泳池開槍！蔡其昌批「消息壓2個月」中市警澄清了 更多民視新聞報導假監管真騙財！會計女誤信帳戶被凍結 一夕噴飛4328萬血汗錢李四川表態登記新北市長黨內初選！劉和然話中有話「這樣說」都上過這堂課！多名台大生遭匡列「肺結核接觸者」 疾管署已掌握：非校園群聚民視影音 ・ 22 小時前 ・ 6
2025聖誕節活動一覽｜桃園巨型聖誕樹、公館史努比聖誕季、新北耶誕城、台北信義......聖誕樹閃耀登場 時間地點、住宿優惠一次看～
一年中最浪漫的節慶──聖誕節即將到來，無論你想飛出國感受異國節慶氛圍，還是留在台灣體驗滿城閃耀的浪漫光景，這個冬天都值得好好慶祝一下。「揪愛Mei」小編為你精選國內外超人氣的聖誕節限定活動，從香港迪士尼樂園的熱鬧慶典、東京三大聖誕市集的歐風浪漫，再到新北耶誕城、台北信義區的璀璨燈海，今年聖誕節不愁沒地方去！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 2
高雄鳥松姊弟戀殺妻! 疑談離婚情緒失控刺死妻
南部中心／綜合報導高雄鳥松區，一處透天別墅驚傳妻殺妻命案，11月29號晚間，劉男跟妻子哖女，談判離婚分居事宜時，突然情緒失控用剪刀傷害妻子，導致哖女全身多處刺傷，失血過多傷重不治，劉男犯案後一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著，檢方相驗哖女後，劉男聲押獲准。劉男（黃衣）跟妻子哖女，談判離婚分居，劉男用剪刀傷害妻子，導致妻子傷重不治。（圖／民視新聞）救護車緊急趕到現場，高雄市鳥松區，一處透天厝，拉起黃色封鎖線，驚傳殺妻命案。鄰居：「那個有人說好像在打架，打的很嚴重，所以有人報警。」還以為只是夫妻起口角，卻成了行兇導火線，43歲的劉男，跟50歲妻子哖女，談判離婚分居事宜，劉男突然情緒失控，拿起剪刀傷害哖女，哖女弟弟聯繫不上而報警，不料趕到現場，姊姊已經倒在血泊中，傷重不治。鄰居：「開門有看人抬出來，臉是流血啦流很多血，到門口還是有看到CPR，CPR我以為說會救起來還是怎樣，（沒想到這麼嚴重），從來沒有吵架什麼，平常我們都處的很好。」鄰居：「男生有跟我們互動比較多，女生跟我們講話都很溫柔，有啦有一陣子在開過年在訂的，封肉什麼的。」劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。（圖／民視新聞）附近鄰居透露，夫妻倆搬來十多年，劉男曾作過年菜團購，哖女則在外上班，兩人疑似還有一個女兒，案發當天，鄰居都聽到夫妻吵架的聲音，沒想到竟發生憾事，劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。高雄鳥松里長謝唐欽：「那個兇嫌可能跑出來外面，有看到警方在外面，又跑回去屋內，可能才從他後門，從後面的墳墓那邊要跑出去，被警方逮捕。」劉男殺紅了眼，妻子幾乎體無完膚，死因為失血過多，檢方相驗後，劉男聲押獲准，確切的犯案動機，還得等檢警，進一步調查釐清。原文出處：高雄鳥松姊弟戀殺妻！ 疑談離婚情緒失控刺死妻 更多民視新聞報導緬甸華僑傳教士殺妻後到警局自首 桃園地院裁定羈押變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄大樹食品加工廠大火! 移工"全身遭燻黑"
南部中心／陳家祥、莊舒婷 高雄市報導高雄大樹區一間豆腐食品加工廠，昨天晚間發生了火警，當時一名外籍移工，原本正在切割鐵片，不過就在他休息去用餐時，突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，也導致在場的一名移工遭燻黑，所幸沒有人員傷亡。消防人員到場救火，發現鐵皮一樓已經燃燒。（圖／翻攝畫面）現場人員說，叫他們報警，叫他們報案就對了啦，我已經，我報了我報了，太誇張。熊熊大火不斷往天空竄，周邊瀰漫大量濃煙，現場人員試圖用水滅火，但火勢依舊猛烈。消防人員獲報後，出動14車37人到場搶救，當時一名移工原本正在進行鐵片的切割工作，不過就在他稍作休息去用餐時，突然就發生火災，差點慘遭火吻的移工，整個人似乎已經被薰的黑黑的。工廠外籍移工vs.現場人員vs.記者說，他是印尼，他是印尼，本來就黑了，是是是是，哈哈哈，我看他很開心，所以他有救，有發現火，對，發現，然後呢他說，然後他有打電話給我們老闆了。燃燒過後鐵皮屋已經被燒得焦黑，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）不論是被煙燻黑、工作弄黑的，還是本來就比較黑一點，好險人沒有受傷，還能苦中作樂，消防人員將火勢撲滅後，仍持續灑水降溫，不過工廠已經被燒得面目全非，事發地點就在高雄大樹區瓦厝街的豆腐食品加工廠，2日晚間約7點，初步了解是一樓鐵皮建築物燃燒水洗塑膠塔。高市消防四大隊二中隊副中隊長曾健彰：「現場工廠的移工在切割鐵片的時候，遺留下的鐵屑火花不慎引燃後方洗水塔塑膠件，抵達現場的時候火勢就燃燒。」整起火勢約20分鐘後撲滅，沒有人員受傷受困，只是這一燒，業者的損失恐怕難以估計。原文出處：高雄食品加工廠驚傳火警 烈焰直竄 移工救火「全身遭燻黑」 更多民視新聞報導高雄也將擁有大巨蛋？陳其邁提出「這構想」 邱議瑩：和我主張一致香港宏福苑火災揭高樓防火漏洞 專家籲導入遠端監控系統白紙革命三週年! 港府災後大力維穩 拘捕異議人士民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 3
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 1
新北79歲翁倒臥三溫暖烤箱 大面積燒燙傷送醫不治
新北市 / 綜合報導 新北市林口某社區，昨(3)日晚間8點多1名79歲老翁使用三溫暖設備時，過了許久沒沒出來，妻子請櫃台人員查看才發現老翁倒臥在烤箱內，全身大面積燒燙傷送醫之後仍宣告不治，意外原因還有待警方釐清。不過醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，烤箱待太久甚至會熱休克，尤其長者及心血管疾病患者務必適度進行並由他人陪同。救護車鳴笛聲大響，十萬火急趕到社區大樓，因為有住戶在三溫暖內出意外沒了生命跡象危在旦夕，其他住戶說：「有看到救護車，好像是裡面有三溫暖。」救護人員將患者送醫，最後仍不幸宣告不治。事發在新北市林口某社區昨日晚間8點多，1名79歲夏姓老翁使用社區三溫暖設備，過了許久都沒出來，妻子感覺不對勁通報櫃台前往查看，才發現老翁倒臥在烤箱內大面積燒燙傷，送醫之後仍宣導不治。記者蔡銍湣說：「新北林口的社區大樓內設備齊全，包括圖書室，健身房，三溫暖等等，不過這回卻有住戶在裡頭發生意外。」其他住戶說：「我們這棟是最新的，那邊是最早蓋，然後一二三四我們有四棟，這邊是最新的(設備)。」警方研判現場無外力介入，懷疑是老翁疾病發作昏迷，導致在烤箱內高溫待太久，而冬天來臨洗三溫暖確實得多注意，台安醫院心臟內科醫師林謂文說：「烤箱溫度相對都是比較高，比較乾熱的情況下，這時候會加速這個水分的散失，血液會變得更加濃稠，這個所謂的烤箱泡太久，有可能造成所謂的熱休克的現象。」尤其是高齡長者及心血管疾病患者，忽冷忽熱血管收縮血壓也會起伏不定，泡三溫暖或使用烤箱務必適度進行並由他人陪同，避免意外發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2
假買菜真偷錢！婦誆「幫挑高麗菜」 老闆轉頭「1秒偷8千」
新北市永和溪洲市場，昨天(2號)中午有婦人逛街買菜，伸出第三隻手！她要老闆幫她拿後方的高麗菜，卻趁老闆轉頭，「1秒快手」偷走桌上包包內的現金，整個過程還跟老闆有說有笑。直到老闆發現營業額少了8千，驚覺受害，氣得報警！ #市場#假買菜#偷8千東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「出來就打死你！」賴瑞隆兒驚爆毆打、廁所堵女同學 初選對手、陳其邁都說話了
2026年縣市長選戰火熱開打，民進黨南部大票倉競爭相當激烈，高雄市長初選呈現4搶1的狀態，《TVBS》最新民調顯示，面對國民黨定於一尊的立委柯志恩，4名綠委中僅賴瑞隆在誤差範圍內小幅領先，邱議瑩、林岱樺、許智傑則落後較多。但如今居於領先地位的賴瑞隆，卻被爆出子女涉及校園霸凌事件，且並非單一事件，包含對同學動粗、甚至揚言「打死你」。對此，賴瑞隆4日晚間發布聲明......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 6
醫師加班費免稅進入最後關鍵期》醫界既期待又擔心 年底前能否拍板？
在醫療人力持續緊縮、醫療現場瀕臨崩潰的壓力下，「醫師加班費免稅」政策再次被推上檯信傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
滿堂紅涉幫太子集團洗錢 北檢借提老闆娘｜#鏡新聞
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢，以及從事線上博奕犯罪，經過分析集團金流後，發現集團竟然有部分資金，是流入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的相關帳戶，再轉匯其他地方，日前「滿堂紅」老闆蔡閔如，才因為涉嫌利用旗下公司，詐騙、洗錢遭收押禁見。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話