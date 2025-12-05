台大咖啡店遭批違法解雇 工會闖校長室抗議、揚言再戰校務會議

高教工會進入台大行政大樓，遞交陳情書。吳尚軒攝



台大新月台咖啡甫營運1年便爆發勞資爭議，高教工會今（12/5）日召開記者會指出，員工蔡梨敏、咖啡師屈弘仁因不滿校方精簡人力、違反《勞基法》等問題向勞動部檢舉、校長陳文章陳情，隔日兩人即遭解雇，其他人也一度險遭違法解雇，儘管校方出面表示沒有無違法解僱，校內也組成調查小組，但不滿的工會成員仍進入校內遊行抗議、並進入校長室遞交陳情書，並預告若沒有合理答覆，將會在到校務會議抗議。

位於台大新生南路側門的新月台，歷經整修後從去年12月起轉型為「NTU Hub ＆ Store台大紀念品旗艦店」，一樓販售紀念品，二樓的新月台咖啡則販售餐點、咖啡，不過這處校園新景點，營運1年後卻傳出勞資糾紛。

廣告 廣告

高等教育產業工會今日在新月台前召開記者會，研究員陳柏謙表示，新月台依據校內職責由副校長丁詩同掌管，但職權完全無關的國際長袁孝維卻屢屢到新月台咖啡下指導棋，不但在店內斥責員工，後來校方更認為員工薪資成本太高而要求精簡人力，原來外場5-6人，降到最低時僅剩1-2人，讓員工忙到沒時間吃飯。

高教工會於台大抗議新月台咖啡違法解雇員工。吳尚軒攝

陳柏謙批評，為了監看員工，丁詩同、袁孝維竟在今年10月18日下午前往新月台辦公室，私自調閱監視器，企圖拷貝監控資料未果，10月21日更由丁詩同帶著調查局人員、管區警察、校警、學校律師等人，前往新月台將1、2樓監視器全數扣押帶走。

陳柏謙說明，新月台咖啡師屈弘仁在10月19日實名向勞動檢舉新月台違反《勞基法》、《職業安全衛生法》等法令要求勞檢，正職員工蔡梨敏也在10月28日將新月台員工遭到的不法遭遇撰寫陳情書向校長陳文章檢舉，陳校長在當晚回覆收到檢舉，表示將由專人處理，孰料隔日10月29日，屈弘仁與蔡梨敏竟火速遭到違法解雇，形同秋後算帳，11月起又有2位負責行政事務的員工被通知解雇，但他們強勢回覆不接受違法解雇後，台大才撤回解雇、暫時繼續聘用至12月底。

陳柏謙指出，事實上今年9月時，丁詩同便向陳文章報請新月台業務將自明年外包並獲核可，因此開始推動「清空」人力作業，數週前員工首次被丁詩同告知，新月台咖啡將在12月底停止營業，會由秘書與員工個別洽談解雇資遣事宜，員工一度要求集體協商卻得不到回應，其中5名兼職員工因此決定加入工會，由工會發函要求進行協商，沒想到丁詩同跟袁孝維近日竟開始一一「約談」這些員工，甚至企圖誘騙其簽下同意書，表示簽下同意書才能夠向學校申請資遣費。

員工蔡梨敏表示，主管說他們「開一天、賠一天」，將PT人力減到最低，行政同仁因此被迫要支援內場，導致休息時間常違反《勞基法》規定，她也因此前4個月幾乎沒休假，而她在查證店門是否未鎖好時，發現丁詩同、袁孝維趁同仁休假時私自到辦公室意圖拷貝監視器，後來更逼她交出監視器帳密，她為保護同仁隱私，他們卻馬上叫警察、調查員，現場貼封條把兩台監視器帶走。

台大由主任秘書王大銘出面接受陳情，表示新月台員工有2人因涉及法律問題而遭到解僱，1位自願離職，其餘同仁直至今日皆仍在職中，強調沒有無違法解僱事宜，校長在收到陳情後，也立即回覆當事人，並在11月21日組成調查小組，成員除一位工會代表外，其餘皆為校外人士。

不過對此工會並不買單，質問陳情人皆未收到回覆、申訴書，且為何可以僅是懷疑就將人解雇？並要求學校應與工會進行團體協商，雙方數度爭論未果下，工會與聲援團體舉旗進入校園抗議、一路高喊口號「台大新月台，勞權斷頭台」、「第一學府，無良僱主」，台大校安人員則數度表示「現在是上課時間」要求降低音量。

高教工會與前來聲援的學生團體進入台大校園抗議。吳尚軒攝

工會代表遞交申請書後離開行政大樓。吳尚軒攝

隊伍最後來到台大行政大樓，儘管陳文章今日因出國未在校內，工會仍堅持由研究員陳柏謙、組織部主任林柏儀擔任代表，遞交陳情書到校長室，並痛批台大打壓集會自由、揚言若陳文章返國後未給予滿意的答覆，會再到12月中的校務會議抗議，讓全校師生知道真相。

台大校方後續接受媒體訪問，對於袁孝維身分，王大銘說明學校紀念品是由國際處處理，而現在許多紀念品都在新月台販售，再者新月台的翻修是因利百代公司捐贈，袁是重要牽線人物，因為如此所以才比較關心，未來這方面也會留意。

對於解聘2名員工，法務處執行長陳琬渝說明，校內相關單位10月底發現他們報帳有涉及偽造文書、詐領薪資問題，因此校方在10月29日以《勞基法》第12條「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」為由進行解雇，並於30日報案、完成筆錄，後續交由檢警調查；至於找警察入校，是因新月台曾有一天晚上門沒鎖、燈沒關，疑似有人闖入，因此後續才由丁詩同跟校內駐警前來盤點物品是否有損失，並非警察。

更多太報報導

【深度報導】薪情差、扛行政還要on call 大專心輔陷「留不住人」困境有何解？

【深度報導】每個學生都有作文家教「問到飽」 AI浪潮下國文教育有轉機

【深度報導】監獄風宿舍翻修等4年！大學「雙缺」、新舍漲租 學生居住權誰護？

【深度報導】透視聖約翰資遣爭議 大一新生再3年探底⋯企業救校有何隱憂？