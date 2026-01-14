台大嚴禁器材廠商入室執刀

台大醫院院長余忠仁指出，醫療器材業者人員進入手術室，絕對不可以接觸病患。

（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

台中榮總發生器材廠商人員為患者手術執刀情況。台大醫院院長余忠仁14日指出，手術室屬高度管制專業場域，器材業者可以進入手術室，但非醫護絕不可動手操作與接觸病人。台大醫院嚴格遵守相關規範。

余忠仁指出，台大醫院很早就有明確且嚴格的管理制度。手術室是非常特殊的場域，內部涉及無菌設施與無菌環境的維持，器械的擺置與使用都必須經過專業設計與規劃，並由受過完整訓練的專業人員共同進行。

余忠仁表示，任何未曾接受醫院相關訓練的外部人員絕對不可能隨意進入手術室。若有外部人員進入，院方皆採取登記制度，其可執行的工作內容也都有明確規範。以醫療器械廠商為例，進入手術室僅限於說明或指導新器械的操作方式，廠商人員不得實際動手操作，更不可能直接接觸病人。

余忠仁指出，真正能接觸病人的僅限於醫師與護理師。中榮疑似出現相關狀況後，台大醫院立即進行院內了解與檢視，包括神經外科、骨科等科別皆有非常清楚且嚴謹的規範。類似的狀況幾乎不可能在台大醫院發生，因為院內對進出人員的時間與身分都有完整登記。