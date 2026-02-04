台大團隊揭主動脈誘導氣管軟骨再生之謎 登國際期刊

（中央社記者趙敏雅台北4日電）氣管重建再生被視為胸腔外科臨床最困難挑戰之一，台大醫院團隊針對「冷凍保存捐贈主動脈」用於氣管重建的軟骨再生現象，提出實證性生物機轉線索，登上國際期刊「先進醫療材料」，未來有望發展為臨床操作準則與材料開發指引，提升氣管重建成效。

國科會今天舉辦研究成果記者會，台大醫院外科部部主任陳晉興表示，氣管重建是胸腔外科最困難的手術之一，成人氣管長度約僅10至12公分，且具有一定硬度，當患者因重大創傷或癌症腫瘤侵犯需切除時，最多只能切除約5至6公分；若影響範圍過大，過去病人往往只能接受氣切手術，生活品質不佳，並影響發聲功能。

廣告 廣告

陳晉興說明，目前氣管重建或移植仍是各領域研究重點，團隊受到法國臨床研究經驗啟發，採用「冷凍保存主動脈」進行氣管重建，2021年完成亞洲首例以冷凍保存主動脈進行氣管重建的人體臨床試驗，成功治療嚴重氣管狹窄患者，至今累積6例臨床手術案例。

陳晉興提及，儘管臨床發現冷凍保存主動脈植入缺損的氣管後，會轉化為類似氣管的組織甚至長出軟骨，但血管組織為何能誘發軟骨生成的再生機轉仍是未解謎題。

台大醫院外科部小兒外科主治醫師洪琬婷說明，透過動物實驗證實，主動脈移植物不僅是填補缺損氣管的「補丁」，還可扮演具有活性的「體內再生支架」，引導受贈者自身再生出新的氣管軟骨。她指出，新軟骨組織來自於受贈者的軟骨前驅細胞移入分化為軟骨，而非來自冷凍主動脈內殘存的捐贈者細胞，支持主動脈可「誘導宿主再生」概念。

至於促成再生的核心要素，洪琬婷表示，良好的生物相容性與早期血管新生，有助提供再生所需的環境養分，再者，主動脈移植物中保留的關鍵訊號蛋白，包含成纖維生長因子2（FGF-2），可吸引軟骨前驅細胞移行並促進其分化，此外，主動脈組織本身的胞外基質結構，提供利於細胞黏附與移動的微環境。

陳晉興指出，在軟骨完全再生前的過渡期，患者仍需暫時置放氣管支架輔助支撐，可能引發肉芽增生等併發症；未來研究將進一步探究如何讓軟骨再生得更快、更完善。同時，團隊已啟動「異種移植」相關研究，評估豬隻主動脈等，盼解決捐贈來源不足的問題。

研究團隊表示，這項成果不僅補足臨床應用的知識缺口，也展現醫學轉譯價值，未來有機會進一步發展為臨床操作準則與材料開發指引，提升氣管重建成效一致性與醫療品質。研究成果於去年發表在國際知名期刊「先進醫療材料」 （Advanced Healthcare Materials）。（編輯：翟思嘉）1150204