台大團隊驗出人體血液、大腦都有塑膠微粒！ 醫師曝6招最有效減少汙染方法
塑膠微粒不只對海洋造成汙染，現在也已經進入大家的身體！營養功能醫學專家劉博仁醫師昨（5）日po文，提到最新台大團隊的調查，發現人體糞便、血液、甚至大腦，都已驗出塑膠微粒，可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化等等有關，他親自傳授5招最有效減少汙染方法，強調生活中每個選擇，都會讓身體更乾淨或更被汙染。
醫師劉博仁昨於臉書粉專po文，指2025年的最新研及台大團隊的調查出人體糞便、血液、甚至大腦，都已驗出塑膠微粒。台大團隊透露，台灣人每天排出至少 8,000 顆塑膠微粒，是現代人常見的慢性疾病風險因子，而且塑化劑汙染也同時存在，「塑膠微粒只是冰山一角」，塑化劑更可以直接進入人體血液循環。
劉博仁傳授5招最有效減少汙染方法，最重要的第一點「避免熱食接觸塑膠」，因高溫會大幅加速塑化劑釋出；第二點「改用不鏽鋼、玻璃、陶瓷容器」，外帶時提醒店家別裝塑膠袋內，盡量帶保溫杯、餐盒；第三點「少吃高度加工食品」，因為幾乎所有加工食品都有塑膠接觸史；第四點「多吃蔬果協助排毒」，研究發現膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出；第五點「經常運動、流汗有助排除部分脂溶性毒物」，因汗液中可檢測到DEHP等塑化劑代謝物；最後一點「減少合成纖維衣物、烘衣機使用」，因衣物會釋出棉絮型微塑膠，經呼吸或食物落塵進入人體。
劉博仁補充表示，塑膠不是環保問題，而是「人體毒物」問題，這些研究都提醒我們，塑膠微粒正在悄悄累積在腸道、肝臟、甚至血液循環中，塑化劑則在干擾荷爾蒙、影響代謝與免疫系統，飲食與生活習慣可以大幅減少暴露量，「生活中每個選擇，都會讓身體更乾淨或更被汙染。」
