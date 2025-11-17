台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光

▲台大大氣系放鳥發雞排，地理系霸氣替代發送300杯飲料。（圖／記者朱永強攝，2025.11.17）

[NOWnews今日新聞] 一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招牌」，宣布今（17）日將發放300杯手搖飲，並強調，「大氣系祭品文，地理系出！」該系一名學姊還加碼50杯，就連現場記者都有份。

一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布昨天在台大校園內發放雞排，還沒到中午12時，現場聚集上百位學生，更有人上午8時就來了。怎料，中午12時一到，現場只剩一群空等學生，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身，有學生受訪時直呼，會繼續等下去，再沒等到就要去吃飯。

然而雞排事件還沒落幕，有另一名自稱台大地理系地學組的學生在粉專「黑特帝大」發文，表示大氣組不守信用，同屬地理系的地學組感到很羞愧，因此承諾將在今天中午12點於丘森茶室北車店發放300杯手搖飲，更霸氣說「大氣系祭品文，地理系出。」

時至今天中午，現場真的發起300杯手搖飲，有學生受訪時表示，自己是台大學生，剛好在附近打寶可夢，看到飲料才過來。至於是否覺得大氣系學生無辜？該學生也說，根本沒人知道他是不是大氣系，「我發篇文也可以說我是秦始皇」。

丘森茶室也還原事發經過，昨天一直有關注這起事件，得知有學生被放鳥其實沒有太意外，不過就立刻接到老闆電話，有一位神秘人士訂了300杯飲料，也馬上收到訂金，來自某地理系學長。至於這位校友的真實身份？丘森茶室也說，這位校友說看不慣學弟做法，直接跟老闆聯繫，並直接匯訂金，也沒有留下姓名，只有留下學號「B92」，還有學姊加碼50杯，也都是不想讓台大名聲被丟掉。

