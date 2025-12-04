台大外籍生染肺結核 匡列900密切接觸者

台大一位外籍生被診斷出肺結核，台北市衛生局目前匡列的密切接觸者回溯至可感染期間，整體人數約達九百名。記者許正宏／攝影

台大近日有多名學生接獲符合「肺結核接觸者標準」須進行檢驗，但檢驗時間接近期末考引發熱議。衛福部長石崇良昨說，此為肺結核感染單一個案，並非群聚，但因回推「可傳染期較長」共匡列密切接觸者約九百人。疾管署長羅一鈞說，台大本月底開始放寒假，將盡速安排Ｘ光車進駐校園、抽血篩檢及衛教，希望學生們體諒。

石崇良昨於行政院會後記者會表示，此肺結核案件為校園有位外籍生確診，疾管署掌握狀況後與台北市衛生局共同討論，擬定密切接觸者名單後進行追蹤，衛生局將通知接觸者進行Ｘ光與抽血篩檢，但接到通知並非代表感染，而是需要配合篩檢，無需恐慌。

台北市衛生局疾病管制科長張惠美說，該名確診個案非近期出現，相關匡列對象包括與個案共同居住者、可傳染期間一天內接觸八小時以上或累計達四十小時以上的接觸者。不同於新冠、登革熱等一般急性傳染病的傳染期僅四至六天，結核病屬慢性呼吸道傳染病，潛伏期長達四至十二周，甚至幾個月或更久，校園匡列人數會比較多。

台大不少學生近期陸續收到北市衛生局「肺結核接觸者」通知，要求接受Ｘ光和抽血檢查，時間為本月十五到十八日，正值期末考周，學生直呼「擾民」。羅一鈞說，台大本月底開始放寒假，會盡速安排Ｘ光車進駐校園、抽血篩檢及衛教，盡量在放假前完成，避免寒假才來追蹤。台大校方指出，將配合衛生主管機關進行肺結核防治措施。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，結核菌透過空氣傳播，傳染力比一般飛沫傳染力強，若患者肺部Ｘ光檢查出現「空洞」，等於是遭結核菌感染，一旦與呼吸道相通容易將其散布於空氣中，約有一成接觸者會確診。肺結核潛伏期約三至六個月且沒有症狀，須透過檢查才能發現。

