台大外籍生染肺結核！石崇良證實「匡列900位」密切接觸者

記者簡浩正／綜合報導

台灣大學出現肺結核接觸傳染事件，衛福部長石崇良說匡列者約900人。（圖／記者簡浩正攝影）

台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知需進行X光檢查與抽血。北市衛生局今（4）日表示，目前匡列人數還在確認中；疾管署則表示已掌握此案，強調此事件為單一確診個案。衛福部長石崇良也表示，此案為肺結核單一個案，並非群聚，至於匡列的密切接觸者因回溯至可感染期間，因此人數不少，約有900人。

據悉，此疑似肺結核接觸傳染事件，為台大學生在網路社群發文指出，在期末考週前夕突接獲通知需進行X光檢查與抽血；由於接獲台北市聯合醫院昆明防治中心告知，因符合肺結核接觸者標準，必須依法接受衛教、X光和抽血檢查。

石崇良今日出席政院會後記者會時表示，此案是發生在校園的一位外籍生被診斷有肺結核。根據疾管署掌握狀況，跟台北市衛生局共同討論之後，去擬定密切接觸者進行追蹤。它是一個單一案件，並不是群聚的現象。



他說，匡列者的條件就是同一天在同一個空間共處超過8小時以上，累積接觸40小時以上才會被匡列。所以被匡列之後，台北市衛生局就會去通知來進行X光跟抽血的篩檢，去避免有潛伏的感染發生。他並強調目前來看還不需要恐慌，接到通知並非就是感染者，而是被匡列可能跟個案有接觸，才會接到通知去做篩檢。依據個案診斷時間跟入境時間去做回溯，匡列的範圍從可傳染期開始，所以追蹤人數不少，目前大約匡列900人左右。

疾管署副署長林明誠表示，有關網路傳出台大學生接獲肺結核接觸者檢查通知案，疾管署證實已掌握此案，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。

中醫大附醫內科部胸腔暨重症系廖偉志醫師表示，肺結核是由結核菌所引起的傳染病，因症狀不典型，容易讓病人本身及醫師延誤了診斷，呼籲若在慢性咳嗽、體重減輕、胸痛、甚至咳血、喘時，要進一步就醫檢查。

