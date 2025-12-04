台大外籍生染肺結核 石崇良：匡列900接觸者

台大適逢期末考週，但多名學生卻收到通知，符合肺結核接觸者標準，要去醫院檢查，衛福部長石崇良出席政院會後記者會時證實，台大校園一位外籍生被診斷有肺結核，但強調這是單一案件，並不是群聚現象，目前大概匡列約900位左右，但不需要恐慌。

衛福部長石崇良表示，台大校園一位外籍生被診斷有肺結核。（圖／TVBS）

台大學生：「朋友說他收到信說要檢查，這件事情也不會覺得很可怕，但是就是會有點麻煩。」近日台大多名學生收到通知，由於符合肺結核接觸者標準，因此要去檢查；遇上期末考週好無奈，只能抽時間跑一趟。然而似乎不只侷限在單一個系，台大則回應一切都是配合主管機關進行肺結核相關防疫措施，但因涉及個資不便說明細節。

衛福部長石崇良：「校園的一位外籍生被診斷有肺結核，根據疾管署掌握的狀況，並與台北市衛生局共同討論後，擬定密切接觸者並進行追蹤。」衛福部長石崇良出席政院會後記者會時強調，這是單一案件，並不是群聚現象。衛福部長石崇良：「匡列者的條件是同一天在同一個空間共處超過8個小時，或累積接觸40個小時以上才會被匡列；因此被匡列後，台北市衛生局會通知進行X光和抽血篩檢。」

而密切接觸者的匡列人數，石崇良表示，因為回溯診斷時間和入境時間，從可感染期開始匡列，整體追蹤人數目前大概約900位左右。衛福部長石崇良：「目前不需要恐慌，接到通知並不是感染者，而是被匡列為可能與該個案有接觸並符合條件，所以才會接到通知去篩檢。」石崇良呼籲民眾不用恐慌，希望匡列者配合篩檢，降低傳染風險。

