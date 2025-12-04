台大外籍生染肺結核 衛福部證實：匡列約900人

台大近日傳出多名學生接獲肺結核接觸者檢查通知案，衛福部長石崇良證實，此案為單一確診個案，並非群聚，台大校園有一位外籍生被診斷肺結核，匡列的密切接觸者回溯至可感染期間，因此人數不少，目前匡列約900人。

疾管署副署長林明誠今表示，此案為單一確診個案，不是校園群聚，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市政府衛生局持續進行中。

石崇良今出席政院會後記者會表示，此案發生在校園一位外籍生被診斷有肺結核，根據疾管署掌握狀況，與北市衛生局討論後，擬定密切接觸者進行追蹤。

他表示，匡列者條件為同一天在同個空間共處8小時以上，累積接觸40小時以上，回溯個案診斷時間跟入境時間，匡列範圍從可傳染期開始，所以追蹤人數不少，目前約匡列900位。

疾管署長羅一鈞也說明，目前和台北市衛生局掌握的情況，個案是一名外籍生，在校修課接觸的同學比較多，按照匡列原則，初步匡列900多位，目前持續匡列中並寄發通知，但匡列不等於感染，會安排做X光和抽血篩檢。

羅一鈞指出，由於台大採16周學制，12月22日就會開始放寒假，為了安排集體X光、抽血和衛教說明，所以衛生局才在近期密集寄發通知，讓大家在這個時間出來篩檢，請大家體諒。

