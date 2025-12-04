台大外籍生確診肺結核？疾管署曝匡列總人數

▲台大爆肺結核確診案，有900多名學生遭匡列，疾管署副署長林明誠坦言確實是外籍生被診斷有肺結核。（圖／疾管署提供）

[NOWnews今日新聞] 台大爆發肺結核確診案，多個學生收到接觸、匡列通知，校方證實會配合衛生主管機關的規定進行肺結核相關防疫措施，包含X光檢查、IGRA抽血、衛教講座等，但因防疫措施涉及個資故不便說明細節，今（4）日疾管署副署長林明誠表示，此案為單一確診個案，不是校園群聚，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市政府衛生局持續進行中，衛福部長石崇良則稱此有一位外籍生被診斷肺結核，匡列的密切接觸者回溯至可感染期間，因此人數不少，目前匡列約900人。

廣告 廣告

根據疾管署掌握狀況，與北市衛生局討論後，擬定密切接觸者進行追蹤，林明誠坦言確實是外籍生被診斷有肺結核，但真的不希望被報導後，讓同學們彼此猜忌或獵巫，目前回推可傳染期較長，已匡列逾900人。

林明誠進一步指出，今年1至10月肺結核的確診數為4657人，而我國結核病防治目標在2035年TB發生率降至每10萬人口10以下

（2024年為每10萬人口26）；疾管署長羅一鈞則說明，目前和台北市衛生局掌握的情況，目前持續匡列中並寄發通知，但匡列不等於感染，會安排做X光和抽血篩檢。

至於為何指定在12月15、16日要進行檢查，羅一鈞補充，台大是採16周學制，12月22日就會開始放寒假，為了安排集體X光、抽血和衛教說明，所以衛生局才在近期密集寄發通知，讓大家在這個時間出來篩檢，請大家體諒。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台大學生收肺結核接觸者通知 北市衛生局證實有確診案：正在匡列

肺結核如何傳染？高危險族群發病率多23倍 6大說明一次看懂

台大爆肺結核確診案！醫提醒4族群要注意 「7分篩檢法」檢測法曝