台大外籍生罹肺結核「匡列逾900人」！北市衛生局曝最新情況

台灣大學近日傳出肺結核接觸感染事件，由於學生陸續收到校方的「肺結核接觸者｣通知，更要求接受X光和抽血檢查，並將訊息貼在社群，使得消息隨之曝光；衛福部長石崇良今（4）日透露為單一確診個案，而對方為外籍學生，此起也並非校園群聚，目前已匡列超過900人。對此，台北市衛生局也透露最新情況了！

針對近日媒體報導台北巿校園有學生接到結核病接觸者檢查通知一事，衛生局今日下午回應，衛生單位接獲醫療院所通報後，已立即依據結核病防治工作手冊啟動疫情調查，接觸者匡列對象包含與確診個案共同居住者、於可傳染期間 1 天內接觸 8 小時以上或累計達 40 小時以上者。衛生局已與學校密切聯繫，掌握接觸者範圍及名單，並持續進行匡列中，通知接觸者配合參加衛教說明及相關檢查，以降低日後發病的風險。

為方便接觸者瞭解健康風險並完成健康檢查，衛生局指出，衛生局與學校已安排並通知接觸者參加衛生教育及胸部X光等相關檢查；衛生局呼籲接觸者接獲通知後，務必依時程完成檢查。如因故無法配合檢查時程，可洽學校保健中心或衛生單位開立轉介單，再持轉介單自行至醫療院所接受檢查。

結核病傳染方式與症狀。（圖／台北市衛生局提供）

因此，衛生局進一步表示，一般人受到結核菌感染後一生中約有10%的機會發病，接觸後2年內發病的風險最高。如果接觸者胸部X光檢查結果正常，仍要進行「自我健康監測」，若出現異常呼吸道症狀或咳嗽超過2週，應配戴口罩並儘速就醫，就醫時要提醒醫師「我曾經接觸過結核病人」，以協助醫師進行完整的診療評估，及早發現及治療。

衛生局指出，結核病會透過空氣及飛沫傳播，常見的症狀包括咳嗽持續2週以上、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗與胸痛等，但衛生局也強調，結核病是可以治癒的，透過醫療與公共衛生的積極防治，台北市結核病病例已由2011年確診1000例，至2024年降為438例，降幅達 56.2%，2025年截至11月北市累計確診371 例。

