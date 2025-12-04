台大外籍生肺結核匡列破900人！ 羅一鈞曝「跟時間賽跑」關鍵 3

台灣大學傳出有學生肺結核個案，由於「可傳染期長」，匡列接觸者人數爆大量，疾管署署長羅一鈞今（4）日證實，目前台北市衛生局初步就匡列接觸者多達900出頭，由於台大學制較特別，寒假比較早，為力拚在放假前進入校園集體篩檢，衛生單位才會在近期大量寄發「肺結核接觸者健康檢查」，引發學生恐慌，要請大家體諒。

近日有多名台灣大學學生在網路PO文抱怨，一再收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是第二次被匡列，疑惑「到底是哪一堂課？」、「為什麼檢查辦在期末周？」引發關注，疾管署上午證實掌握此案，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，此事件為單一學生確診個案、並不是校園群聚。

羅一鈞說，該名確診個案為外籍生，在學校修課接觸的學生人數較多，衛生單位正依照防治工作指引「是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上為原則」，由台北市衛生局持續匡列接觸者當中，目前初步匡列就多達900出頭，還在持續匡列當中。

羅一鈞強調，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追蹤檢查即可，由於台大學制較為特別，採取16周學制，12月中下旬就會開始放寒假，為了能安排X光車進駐、抽血跟衛教宣導，盡快完成篩檢，才會在近期內密集大量通知遭匡列學生，這點要請大家體諒。

