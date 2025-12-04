台大多人接獲肺結核接觸通知 疾管署公布匡列標準：非校園群聚

國立台灣大學近日有不少同學陸續收到「肺結核接觸者」通知，要求進行X光及抽血檢查，尤其檢查時間剛好落在期末考中，讓學生直呼擾民，更有人提及已經不是第一次接類似通知，引發討論。

對此，疾管署回應，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。

台大多位學生接獲「肺結核接觸者」通知

近日有台大學生在網路社群發文，分享保健中心通知的信件，內文寫道，「因接獲臺北市立聯合醫院昆明防治中心-結核病防治組告知，您已符合肺結核接觸者標準，為了您的健康，請您務必依法接受衛教、X光及抽血檢查。」並提及以上檢查為「強制要檢查」，若提供的檢查時間無法配合，需要拿轉介單自行去醫院進行。

由於適逢台大期末考週12月15日至19日，其他同樣收到通知的學生留言抱怨，「把檢查辦在期末考週到底是什麼天才操作」，還有學生提到不是第一次收到，甚至懷疑是某些課程。

台大校方表示，目前校內所實施的各項應對措施，均是配合衛生主管機關規定辦理，包含X光及抽血檢查等，至於其他詳細防疫措施，由於涉及個人資料與隱私，相關細節不便對外說明。

匡列人數統計中，疾管署強調非校園群聚

疾管署副署長林明誠說明，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。

林明誠指出，衛生局目前正就個案活動及接觸情形，依照防治工作指引進行：是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上為原則，匡列後同時會安排追蹤檢查。

林明誠表示，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市政府衛生局持續進行中，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追路檢查即可。

台北市衛生局表示，匡列人數還在確認中，後續將依防疫流程持續進行疫調與健康監測，並視實際狀況擴大或調整匡列範圍，呼籲已接獲通知的學生務必依指示完成相關檢查，若因故無法前往，須持衛生單位開立的接觸者就醫轉介單，自行前往醫療院所檢查，以利掌握健康狀況並防範疫情擴散。

肺結核很嚴重嗎？傳染途徑、潛伏期一次看

根據疾管署資料，結核病是一種慢性傳染病，由結核桿菌感染所造成，在初感染時，大約95％的人會因自身的免疫力而未發病，但會有終身再活化的潛在危險，只有5％的人在初感染後結核菌會經由血液或淋巴液之散播造成肺內或肺外結核。

結核病可以發生在人體任何器官或組織，如淋巴結、腦膜、胸膜、腎臟、骨骼、皮膚、消化道、泌尿生殖道等，若給予適當的抗結核藥物治療，結核病幾乎可以百分之百痊癒。

常見症狀：常見的症狀有咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振，發燒、咳血等。

傳染途徑：結核病的傳染方式以飛沫核傳染論最為人所接受。帶菌的結核病患者常在吐痰或藉在公共場所講話、咳嗽、唱歌或大笑時產生的飛沫排出結核菌，乾燥後飛沫殘核飛揚飄浮在空中，並經由呼吸道到達正常的肺胞，造成感染。

結核病通常不會經由衣服或食器傳染，直接吸入病人咳出的飛沫也是傳染途徑之一。

潛伏期：一般而言，從受到感染到初發病灶出現，大約需要4到12週，感染後6到12週是病程繼續進行到肺結核的最危險期，無論如何，一旦受到感染，終其一生均可能為潛在發病源。