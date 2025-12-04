台大多人收肺結核接觸通知 學生怨：檢查日撞期末考

台大近日傳出疑肺結核接觸傳染案件，許多被匡列的學生表示，收到學校的信件，要求進行X光與抽血檢驗通知，由於檢查時間恰逢期末，除了要上課、準備期末考試，又要抽出時間檢查，直呼太麻煩，紛紛在社群平台發文抱怨；對此《中時新聞網》訊問台大，校方表示，目前沒有其他回應。

從Dcard的貼文可見，這次收到通知的學生被要求進行胸部X光與抽血檢測，由於檢查日落在期末周，不少人抱怨安排不當，紛紛留言說，「課業已經很滿，還要跑去抽血」、「期末還得擠時間做檢查真的很麻煩」、「把檢查辦在期末考周到底是什麼天才操作」、「重點是辦在期末周是想怎樣」、「誰有那個美國時間」、「我在日本交換也有收到」。

針對學生們的抱怨，《中時新聞網》詢問台大是否有可能將檢查的時間改期，校方表示目前沒有其他回應；北市衛生局疾病管制科長張惠美則說，該場域確實有確診個案，但非近期個案，目前匡列人數仍在確認中，結核病為慢性呼吸道傳染病，透過空氣和飛沫傳播，潛伏期長達4至12周，可傳染期狀況不一，可長達幾個月甚至更久。

從學生的回報內容來看，此次被匡列名單的同學分布相當很廣，橫跨管院、經濟系、財金、法律系、生命科學系、語文課與多門通識課，幾乎各學院都有學生收到通知。

甚至在海外交換的學生也被納入，許多學生推測此次匡列範圍可能回溯多學期的上課紀錄，其中也有人發現，名單裡不少人都曾修過「經濟學原理」，懷疑大班課可能是此次匡列的重點來源之一。

