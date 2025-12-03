台大多人收肺結核接觸通知！ 衛生局：匡列人數仍在統計中

台大近日有許多學生收到肺結核接觸通知，台北市衛生局證實，目前匡列人數仍在統計當中。（示意圖，本刊資料照）

台大近日有許多學生收到肺結核接觸通知，要求進行X光及抽血檢查，不過時間剛好卡到期末考週，讓部分學生感到有些方便。對此，台北市衛生局證實，有確診個案，目前匡列人數仍在統計當中。

近日有多位學生接到健康中心通知，因符合肺結核接觸者標準，要求接獲通知者進行X光及抽血檢查，以及接受衛教宣導，而且內容中強調這些都是強制檢查，相關檢查日期「若無法到現場，之後要拿轉介單自行去醫院」。

針對學校爆出多人收到肺結核接觸通知，根據《TVBS》報導，台大校方回應，因涉及個資不便對外說明相關細節，一且都配合衛生主管機關，相關防疫措施，包含X光、抽血檢查，以及衛教宣導等。

衛生局疾病管制科科長張惠美證實此事，目前匡列人數仍在統計當中，她也提到可傳染期間有沒有達到40小時之接觸，或是一天當中在同個空間累計接觸時數達8小時以上，收到通知者應配合相關檢查。

