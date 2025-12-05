台大多人遭匡列肺結核接觸者 衛生局籲應配合檢查：感染終身10%機率發病
近期國立台灣大學傳出有多名學生收到「肺結核接觸者的健康檢查」通知，要求去做胸部X光和抽血，目前初步匡列人數約達900人。對此，台北市衛生局昨（4）日呼籲，接獲相關通知的民眾，務必配合完成檢查，降低日後發病的風險，「結核病是可以治癒的！」
北市衛生局發布新聞稿指出，衛生單位接獲醫療院所通報後，已立即依據結核病防治工作手冊啟動疫情調查，接觸者匡列對象包含與確診個案共同居住者、於可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上者。北市衛生局已與學校密切聯繫，掌握接觸者範圍及名單，並持續進行匡列中，通知接觸者配合參加衛教說明及相關檢查，以降低日後發病的風險。
北市衛生局說，為方便接觸者瞭解健康風險並完成健康檢查，衛生局與學校已安排並通知接觸者參加衛生教育及胸部X光等相關檢查，並呼籲接觸者接獲通知後，務必依時程完成檢查。如因故無法配合檢查時程，可洽學校保健中心或衛生單位開立轉介單，再持轉介單自行至醫療院所接受檢查。
北市衛生局進一步說明，一般人受到結核菌感染後，一生中約有10%的機會發病，接觸後2年內發病的風險最高，如果接觸者胸部X光檢查結果正常，仍要進行「自我健康監測」；若出現異常呼吸道症狀或咳嗽超過2週，應配戴口罩並儘速就醫，就醫時要提醒醫師「我曾經接觸過結核病人」，以協助醫師進行完整的診療評估，及早發現及治療。
北市衛生局示警，結核病會透過空氣及飛沫傳播，常見的症狀包括咳嗽持續2週以上、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗與胸痛等，但結核病是可以治癒的。
目前透過醫療與公共衛生的積極防治，台北市結核病病例已由民國100年（2011年）確診1000例，至113年（2024年）降為438例，降幅達56.2%，114年（2025年）截至11月北市累計確診371例。
