台大多名學生接獲肺結核接觸通知 疾管署：非群聚感染 持續匡列接觸者

台大多名學生近日收到肺結核接觸通知，要求進行X光及抽血檢查。衛福部疾管署今天表示，初步瞭解有個案感染，但並非群聚事件，目前由台北市衛生局持續匡列接觸者中，若接獲通知不代表感染，只要配合追蹤檢查即可。台大說，學校配合衛生主管機關規定，進行X光檢查等肺結核相關防疫措施，因涉及學生個資，不便說明細節。

台大多名學生近日收到肺結核接觸通知，要求進行X光及抽血檢查，並須接受衛教。台北市衛生局4日表示，目前還在確認匡列人數，若接獲通知，應配合接受檢查。圖為台大校景。（中央社資料照）

近日有台大學生在社群平台發文，分享保健中心通知的信件，由於接獲台北市聯合醫院昆明防治中心告知，因符合肺結核接觸者標準，必須依法接受衛教、X光和抽血檢查，信中也提到X光與抽血均為強制檢查。

其他同樣收到通知的學生留言抱怨，在期末考周安排檢查太擾民，也有人懷疑好像是某學院的課程，還有學生提到，一兩年前就曾收到類似通知。

衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天告訴中央社記者，經初步了解，是因出現感染個案，並非已發生群聚感染，地方衛生單位正持續從嚴匡列接觸者。個案感染源部分，因本案感染者活動地點可能不只有學校，不排除是從其他地方感染，仍在進一步釐清中。

林明誠說明，匡列原則包含是否在同空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上，匡列後會同步安排追蹤檢查，目前由台北市政府衛生局持續進行中，提醒民眾，若接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位追蹤檢查即可。

台北市衛生局表示，目前還在確認匡列人數，考量接觸者檢查的便利性，衛生單位會與學校、職場等場域合作，安排接觸者集中檢查與衛生教育，若接獲通知，應配合接受檢查。

衛生局也指出，如果因故無法前往檢查，須持衛生單位開立的接觸者就醫轉介單，自行前往醫療院所檢查；接獲通知後，應於指定時間內完成檢查，若人在海外不便就醫，建議返台後盡速與學校或衛生單位聯絡。

台灣大學校方今天也透過文字說明，台大配合衛生主管機關規定，進行肺結核相關防疫措施，包含X光檢查，IGRA抽血，衛教講座等，因防疫措施涉及個資，故不便說明細節。

根據疾管署資料，結核病是由結核桿菌所引起，為全球性慢性傳染病，在開發中國家尤其盛行。台灣一年四季都有病例，男性發生率比女性高，老年人發生率比年輕人高。

疾管署指出，結核病主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，不經衣服或食器傳染。傳染常發生在與病患同住一室的家人或密切接觸的人；與傳染性病患的接觸時間長短、共處的環境是否通風良好，都是影響結核菌傳染的重要因素。

疾管署說明，健康者受到結核菌感染後，通常不會立即發病，一旦發病，會出現咳嗽超過2周、體重減輕、發燒等症狀。若感染結核菌但尚未發病，不會傳染給旁人，但結核菌可長期潛存在宿主體內伺機發病，一般人受到感染後一生中約有5%到10%機會發病，感染後，首2年內的發病機率最高。