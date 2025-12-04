台大多名學生接獲肺結核接觸通知 石崇良：匡列約900名接觸者
疾管署：此案為單一個案 非群聚感染
台大多名學生近日收到肺結核接觸通知，要求進行X光及抽血檢查。衛福部長石崇良今天指出，此案為肺結核單一個案，並非群聚感染，因回溯至可感染期間，匡列接觸人數不少，約有900名。衛福部疾管署稍早說，目前由台北市衛生局持續匡列接觸者，若接獲通知，不代表感染，只要配合追蹤檢查即可。台大表示，學校配合衛生主管機關規定，進行X光檢查等肺結核相關防疫措施，因涉及學生個資，不便說明細節。
近日有台大學生在社群平台發文，分享保健中心通知的信件，由於接獲台北市聯合醫院昆明防治中心告知，因符合肺結核接觸者標準，必須依法接受衛教、X光和抽血檢查，信中也提到X光與抽血，均為強制檢查。
其他同樣收到通知的學生留言抱怨，在期末考這周，安排檢查太擾民，也有人懷疑好像是從某學院的課程傳出，還有學生提到，一兩年前就曾收到類似通知。
石崇良今天出席政院會後記者會時表示，目前傳出的案件是校園內一位外籍生被診斷肺結核，疾管署掌握狀況後與台北市衛生局共同討論，擬定密切接觸者名單並進行追蹤。
他表示，此案是單一案件並非群聚，匡列者的條件是以同一天在同一個空間共處逾8小時，或累積接觸超過40小時才會被匡列，被匡列為密切接觸者後，台北市衛生局就會通知進行X光與抽血篩檢，避免有潛伏傳染發生，民眾無需恐慌，接到通知並不代表已經感染，而是需要配合篩檢。
至於密切接觸者的匡列人數，石崇良說，因為回溯診斷時間與入境時間，因此從可感染期就開始匡列，整體追蹤人數不少，目前匡列約900名左右。
衛生福利部疾病管制署發言人林明誠稍早告訴中央社記者，經初步了解，是因出現感染個案，並非已發生群聚感染，地方衛生單位持續從嚴匡列接觸者。個案感染源部分，因本案感染者活動地點可能不只有學校，不排除是從其他地方感染，仍在進一步釐清中。
台北市衛生局表示，考量接觸者檢查的便利性，衛生單位會與學校、職場等場域合作，安排接觸者集中檢查與衛生教育，若接獲通知，應配合接受檢查。若因故無法前往檢查，須持衛生單位開立的接觸者就醫轉介單，自行前往醫療院所檢查；接獲通知後，應於指定時間內完成檢查，若人在海外不便就醫，建議返台後盡速與學校或衛生單位聯絡。
台灣大學校方今天也透過文字說明，台大配合衛生主管機關規定，進行肺結核相關防疫措施，包含X光檢查，IGRA抽血，衛教講座等，因防疫措施涉及個資，故不便說明細節。
根據疾管署資料，結核病是由結核桿菌所引起，為全球性慢性傳染病，在開發中國家尤其盛行。台灣一年四季都有病例，男性發生率比女性高，老年人發生率比年輕人高。
疾管署指出，結核病主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，不經衣服或食器傳染。傳染常發生在與病患同住一室的家人或密切接觸的人；與傳染性病患的接觸時間長短、共處的環境是否通風良好，都是影響結核菌傳染的重要因素。
疾管署說明，健康者受到結核菌感染後，通常不會立即發病，一旦發病，會出現咳嗽超過2周、體重減輕、發燒等症狀。若感染結核菌但尚未發病，不會傳染給旁人，但結核菌可長期潛存在宿主體內伺機發病，一般人受到感染後一生中約有5%到10%機會發病，感染後，首兩年內的發病機率最高。
（責任主編：莊儱宇）
