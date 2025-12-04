台大多名學生收肺結核接觸通知 石崇良曝：約900人被匡列

石崇良今日於行政院會後記者會說明台大肺結核個案。（翻攝自行政院YT）

近期有許多台大學生收到通知，因為符合肺結核接觸者標準，所以要進行檢查，讓許多人相當擔心。對此，衛福部長石崇良今（4）日說，該案診斷時間、入境時間會去回溯，所以範圍從可傳染期就開始匡列，因此整體匡列的人數不少，大約是900位左右。

關於台大學生發文被要求要接受肺結核相關檢查一事，石崇良今天於政院會後記者會中說明，目前傳出的案件，是校園的一位外籍生被診斷有肺結核，根據疾管署掌握的狀況與台北市衛生局共同討論後，擬定了密切接觸者名單進行追蹤。

石崇良說，該案是單一案件並不是群聚的現象，匡列者的條件是以同一天在同一個空間共處超過8小時，或者是累積接觸超過40小時才會被匡列，被匡列為密切接觸者後，台北市衛生局就會去通知進行X光、抽血篩檢，避免有潛伏感染發生。

石崇良指出，目前來看的話，民眾無不需要恐慌，接到通知不是代表就是感染者，而是有符合相關條件，才會收到通知需要配合篩檢。至於匡列人數，石崇良表示，因為會去回溯該案診斷時間、入境時間，所以範圍從可傳染期就開始匡列，因此整體匡列的人數不少，大約是900位左右。

