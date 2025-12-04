台大多名學生收肺結核檢查通知！ 匡列者幾乎都修過「這堂課」

台大校園疑似傳出肺結核案件，多名學生在期末考週前夕突然接獲通知，必須進行X光檢查與抽血。由於收到通知的人幾乎都上過「經濟學原理」，因此懷疑感染源與這門課有關。台大回應，目前的確有配合衛生主管機關進行肺結核相關防疫措施。疾管署也證實已掌握此案，但強調這是單一確診個案，並非校園群聚，目前確診個案的接觸者匡列人數仍在確認中。

疑感染源？ 被匡列者幾乎修過「經濟學原理」課程

再過兩週就要期末考，不少大學生在教室、圖書館裡苦讀，但台大校園裡疑似出現肺結核確診個案，導致有其他學生收到通知信件，要求進行一次X光檢查及抽血，而且還分成兩天進行，這也讓不少學生抱怨連連，直呼把強制檢查辦在期末考週到底是什麼天才操作？

廣告 廣告

檢查時間正好落在考試的關鍵階段，讓學生壓力倍增，而收到通知信件的人還指出一個共通點，大家幾乎都修過「經濟學原理」這門課，因此懷疑感染源可能與此相關。

台大學生收到「X光檢查、抽血」通知信件。圖／台視新聞

疾管署：單一個案非校園群聚 接通知不代表感染

台大方面則回應，目前正配合衛生機關進行防疫措施，但因涉及個資，不便說明細節。疾管署也證實，已掌握這名指標個案，並強調這是單一確診案例，並非校園群聚。除了指標個案的同住者外，只要在可傳染期間內，一天內有接觸8小時以上，或累計時數達40小時以上的接觸者，只要接獲通知，都需要配合檢查。

由於肺結核的症狀表現非常多樣，也較不易及早發現。小兒科醫師林應然指出，肺結核須長期、親密接觸才較容易感染，如果只是在課堂上偶爾的接觸，其實不太容易。醫師也提醒，即使抽血檢查呈現陽性，也不必過度緊張，只要透過預防性治療，就能降低發病風險。

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

大氣系喊發「300份雞排」校內聚逾百人 台灣大學喊卡：不支持

台大生賭「颱風假」翻車發雞排 男恐嚇「掃射你們這群乞丐」遭逮

全球前2000大學排行出爐！全台31所上榜 台大排名113