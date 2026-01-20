台大夢碎！她學測犯致命失誤 釣出一堆苦主喊：我也是

今年有許多考生不慎犯下致命錯誤。（圖／pixabay）





115學年度學測已在昨（19日）結束，今年部分學科難度較去年提升，其中國文科試題總字數高達1.3萬字，許多考生必須與時間賽跑搶答，就有一名考生犯下致命錯誤，錯失考上台大的機會，文章曝光引爆其他考生迴響。

該名考生在Threads發文透露，她每次國文模擬考都頂標，「甚至國綜拿過90分」，未料學測當天居然犯下搞錯考試時間的失誤。她表示，「考國文當天我一直以為是考到2點40，結果在2點的時候想說先把手寫寫完，結果20分時突然打鐘」。

一票喊「我也是」

考生心痛表示，「我選擇題都沒畫，手狂抖腦筋也一片空白，出去直接爆哭，沒有得分科了，從沒想過要重考」。貼文曝光後，釣出許多同樣弄錯考試時間的網友留言，「我也是以為考到2點40，卡全都沒畫」、「我也是習慣寫完再畫卡，結果20分一打鐘我愣在那裡」。

廣告 廣告

據大考中心資料，為期3天的學測，每天第2科的考試除國綜外，測驗時間都是12時50分至14時40分，而國綜因為還有國寫，考試時間為12時50分至14時20分，測驗時間只有90分鐘。大考中心為避免學生錯估考試時間，還特別在行程表上的國綜測試時間以紅色標示，不過部分考場並未貼出時間表，造成有些考生以為國測也考到14時40分。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

不是高雄、台中！台人最愛國旅縣市 冠軍是「它」

郵局「存戶1新制」3/14上路 估114萬人受影響

機車族注意！這縣市最高補助39600元 領取條件出爐

