影》台大大氣系學生賭輸颱風假「沒發雞排」 400人被放鴿子

上周鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的學生在臉書社團匿名放話，揚言「賭上系上招牌」，預測台北市至少放2天颱風假，若預言失準就於今（16日）中午在台大傅鐘前發放300份雞排與100杯珍奶，結果今天清晨6點6分就有有民眾到現場排隊，到中午已有約400人，但卻遲遲未見原PO現身，讓苦等許久的民眾大呼失望，抱怨被放鴿子。

原PO於11月9日在臉書粉專「黑特帝大」發文表示，「賭上台大大氣系招牌」，斷言11月12至14日台北至少會有2天停班課，還發下豪語「若少一天就請100份雞排與珍奶」，若完全沒有放假就各請300份，發放時間訂於今（16）日中午，地點在台大傅鐘下，結果北巿一天颱風假都沒放，原PO於12日深夜發文，聲稱願賭服輸，但因實在沒錢，珍奶改為100杯，雞排仍維持300片。

今天清晨6時6分就開始有民眾到台大傅鐘下排隊，到中午已大排長龍，但到了原PO承諾的中午12時仍不見人影，讓不少人直呼「有點失望」，哀嘆「被放鴿子」；另有民眾特地從新店、安康趕來，只為了領取免費雞排，警方估計現場人潮達400人。

排隊等雞排的人潮在12點半後陸續散去，雖然仍有少數人選擇再等等，但也有人笑稱既然等不到免費雞排，乾脆自己去買來吃個過癮。

