台大大氣系學生「預言颱風假翻車」放鴿子！ 400人苦等雞排珍奶：失望

台大大氣系學生預言颱風假翻車，揚言發送雞排、珍奶。（圖／翻攝自Google Maps）

今年第26號颱風「鳳凰」登陸前，有一名自稱是台灣大學大氣系學生，9日在臉書上匿名發「祭品文」，賭上大氣系招牌，預測台北至少放2天颱風假，結果最後大翻車。近日有疑似是大氣系學生再發文宣布於今（16）日發放雞排和珍奶，請領到的人要「打卡台大大氣系證明」。未料，今日為預訂祭品發放日，但在其宣布的地點「傅鐘」沒看到人，大票民眾直呼「失望！」

9日一名網友在台大學生匿名網站「黑特帝大」發文，直言「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！」接著預測道，12至14日台北至少放2天颱風假，「少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各300份！」隨著颱風在12日登陸後迅速減弱，北北基未列入颱風警戒區，縣市府宣布不放假。12日深夜，疑似原PO再度發文，直喊「來嚕來嚕，雞排+珍奶來接你了唷」，指出16日中午12點將準時在台大校鐘「傅鐘」前發送雞排和珍奶，數量300份，發完為止。

今日迎來預訂的祭品發放日期，清晨6點就有多名民眾抵達現場等候；如今已過中午12點，警方表示，現場約有超過400人排隊，但截至出稿時間，該網友遲未出現，民眾直呼「被騙了」，直到12點半以後人潮才逐漸散去。

至於放颱風假和免費雞排會想選哪個，許多在場民眾表示「肯定是選放颱風假」；也有台大學生說，此事經媒體報導後，到現場才發現真的有一票人被吸引在等候，對於被放鴿子感到非常失望。

許多網友也在網路論壇PTT熱議表示，「社會實驗的一環」、「我們是不是被耍了」、「詐騙島，不意外」、「這時間點哪有人賣雞排」、「難怪台灣詐騙那麼猖獗」、「沒看過早上賣雞排的」、「 匿名不可信」、「大家都被欺騙了嗎」、「竟然還真的有人排隊」。

